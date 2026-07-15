العثور على شاب طفل مقتول في ظروف غامضة بمحافظة حجة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عثر مواطنون في مديرية “عبس” بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن)، اليوم الأربعاء، على شاب طفل مقتولاً في ظروف غامضة، بعد أيام من اختفائه.

وقد قام الصحفي عيسى الراجحي في منشور على حسابه في “فيسبوك” إن الأهالي بالعثور على الطفل الشاب “م ف م” ملقاة في إحدى الآبار ألف.

وذكر أن التقرير الطبي الأول عن المستشفى المحلي، يفيد بتعرضك للاعتداء الجنسي قبل تصفيته تمامًا والتخلص من جثته.

وأحدثت الحادثة، التي نفذها أبشع الجيش الذي سجلها المنطقة اليوم، بشكل مفاجئ مجتمعيًا على نطاق واسع؛ وسط مطالبات أهلية للجهات العامة بالتحقيق وكشف الجرائم.