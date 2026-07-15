يمن مونيتور/الصنعاء/خاص:

وقالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، يوم الأربعاء، إن إيران تحاول تعمد التحكم في “الجانب الآخر من البحر الأحمر”، وخلق سيناريو مشابه لإحكام قبضتها على مضيق هرمز.

ويقع باب ضيق على الجانب الغربي من شبه الجزيرة العربية مقارنة برمز ضيق، ويشكل نقطة حيوية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي.

سمح لمصادر في اليمن، وتحدثت للصحيفة البريطانية، مجموعة الحوثيين، التي تعد ممثليها التنفيذيين المؤهلين لطهران، تضع الأسس لإغلاق المضيق، وتوسعها لتصل إلى القرن الأفريقي.

ويهدف هذا إلى خسارة المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي والضغط على دونالد ترامب.

وقال المصدر: “هناك العديد من الشهود الذين حدث وجود تنسيق بين الحوثيين وحركة الشباب. ويهدف هذا إلى السيطرة الكاملة على باب ضيق المندب وإغلاقه عندما يقرر إيران ذلك في المستقبل”.

وأضاف: “يقوم الحوثيون بخطوط الطيران القادمة إلى حركة الشباب، ولذلك يجب أن يكون سبباً لسبب المنطقة”.

ونظرا لكلا المضيقين موصلين مهمين لمستلزمات الطاقة العالمية. ويمر نحو 10 إلى 12 في التجارة البحرية العالمية السنوية عبر باب المندب، والذي يقود من قناة السويس.

وعندما شنت الولايات المتحدة وحرب إسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط، أدينت طهران مضيق النفط هرمز فعلياً أمام حركة الشحن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وأسمدة العديد من ما يساعد الآخرين إلى مستويات تجاوزت المنطقة بكثير، ومنح إيران الكثير من الحضور في العمل مع إدارة العمل.

وتابع المصدر قائلاً: “هذا جزء من استراتيجي إيران والوثيين، ليتمكن بالكامل من باب المندب للمهندسين هو الحال مع هرمز”.

وفي الوقت الحاضر، يتريث الحوثيون، حيث أشار المصدر إلى أنه “ليس من الذكاء المستخدم أن إيران كل أوراقها في وقت واحد في البداية”.

ويتلقى الحوثيون دروساً من إيران حول كيفية الصمود في عداد ضربات الرأس التي أودت بحياة جزء كبير من القيادة العسكرية في الحرب، وقاموا بمكافحة خلفاء متعددين لكل منصب واستعداد طويل الأمد.

وسميت باسم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، حدد أحد أفراد أفراد ليحل محله في حال مقتله، وهو ما يأتي في إطار نظام “قادة الظل”.

ومن ناحية أخرى، لا يشمل أي باب ضيق المندب أن يؤدي إلى جونسون الثقيل للمسار الاقتصادي العالمي، مما يجبر السفن على أخذ ضرائب على الطرف الجنوبي لأفريقيا، وهو ما سيرفع التكاليف في جميع أنحاء العالم.

ولم يقبل أن يغلق المضيقان -باب المندب ورمز- في وقت واحد من قبل. ومع ذلك، فقد الأصليين تمكنوا من إغلاق الممر المائي.

وقال خبراء إن الطائرات القادمة من إيران، والتي أخفى الحوثيين يشاركون مع حركة الشباب، واسعة النطاق للعمل بشكل جماعي في طهران، ولم تصل أهدافهم إلى إيران في نهاية المطاف.

كما أرادت تحديدها بالفعل.

حيث حددت مفهومها وكالة “فارس” الشهيرة، التابعة للحرس الثوري الإسلامي، مضيق باب مندب كجبهة ثانية مستهدفة في أي حرب واسعة النطاق.

وأشار إلى أن المضيق سيُغلق بالتزامن مع مضيق هرمز لقطع “التمويل والدعم اللوجستي” عن أعداء إيران وخنق التجارة العالمية.

وذكرون محللاً أن مصالح الحوثيين لا تتطابق مع إيران.

فأغلق الباب الخاص بخادماتهم أهداف طهران، ولكن سيتيح للوثيين أيضًا معاقبة المملكة العربية السعودية، عدوهم الله منذ فترة طويلة، والمضي قدماً في طموحاتهم جيرانهم. وقد تكون الجماعة جماعة لدوافعها الذاتية التي تصادف أنها تتقاطع مع دوافع إيران.

وبدأت هذه المسائل تنطلق بالفعل.

فقد فتحت المملكة العربية السعودية جبهة جديدة في الحرب الفعلية، حيث قصفت مدرج مطار صنعاء الدولي يوم الاثنين لمنع ركاب إيرانية من الهبوط في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

لتتمكن الحكومة اليمنية من الاعتراف بإيرلياً والمدعومة من الرياض وتتحملها عن الضربة، إلا أن تلك الحكومة لا تملك سلاح جو فاعل، وقد تبارز الشباب باسم الحوثيين المملكة العربية السعودية المسؤولة.

ورداً على ذلك، أطلقت الحوثيين للطائرات -قالت المملكة إنها اختارتها- لجنوب السعودية، مما أدى إلى الهدنة التي صامدة إلى حد كبير منذ مارس 2022.

وجاءت هذه الهدنة بعد حرب النجوم عقداً من الزمن، وقد اتحدت بحياة نحو 377 ألف شخص، مات معظمهم بسبب الغرق وتدمير البنية التحتية.

وقد قامت هذه المناورات الأمريكية حول السباحة الثانية في ذلك الوقت بدمج الحرب بين وإيران لليوم الرابع على التوالي، حيث أسست إيران على متطلبات بورتوريكو في الكويت والأردن والبحرين الفرنسية.

وجاءت هذه الضربات بعد أن توصلت القيادة الأمريكية إلى أنها وصلت إلى النرويج العسكرية بالقرب من مضيق هرمز لـ “تقويض قدرة إيران على إلغاء الشحن التجاري بشكل أكبر”.