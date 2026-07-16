تعزية 600 ضحية من الكلاب الصغيرة خلال 6 أشهر من العام الماضي

يمن مونيتور/ تعز/ من تيسير السامعي

سجلت محافظة تعز 600 حالة طفيفة لبعض الكلاب الخاصة لداء الكلاب (السعار) خلال النصف الأول من عام 2026، في ارتفاع لا يؤثر على ارتفاع نسبة الكلاب التي تعاني من انتشار الضالة.

ولم تكتمل البيانات بعد أن بدأنا في رؤية العلامات المميزة خلال الأشهر الستة الأولى من العام وقد بدأت بالفعل في النمو بنسبة 25% مقارنة بحالات الجمال الجديدة لعام 2025، والتي وصلت إلى 481.

ويثير هذا الارتفاع وسط فارك من تداخل المرض، دعوات إلى تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة، استشارة التوعية المجتمعية التوجه الفوري إلى ضرورة الصحة بعد لأي عضاضة مشتبه بإصابته، للحصول على المساعدة في الوقائي في الوقت المناسب.

ولا يعد داء من خطر الإصابة بالوباء، إذ بدأت نسبة البداية إلى مستويات شبه كاملة بعد ظهور أعراض المرض، في حين يمكن إنقاذه بالكامل إذا تلقى المساهمون والرعاية الطبية اللازمة مباشرة بعد ظهور المرض.