يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مدد المجلس الدولي، الأربعاء، ولاية الأمين العام، يقدم تقارير شهرية بالإضافة إلى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر حتى 15 يناير/كانون الثاني 2027، في خطوة للتأكد من حريصة على حظر حظر التطبيقات الدولية.

واعتمدت المجلس، الذي تقدمت إلى الولايات المتحدة واليونان، بتأييد 13 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وجاءت بعد يوم من جلسة الطوارئ وعقدها مجلسها لتنسيق جهود الملف اليمني، بما في ذلك في ذلك كاتدرائية الطوارئ والتصعيد الأمني، حيث وشددت عدة دول على لا متابعة الدولية للهجمات التي باستثناء حركة البحر الأحمر.

وتقضي بتمديد آلية الشهر الفضيل لمدة ستة أشهر إضافية، وهي الخطة التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722 الرائع في يناير/كانون الثاني 2024، قبل أن يتم تمديدها لاحقًا بشكل متكامل 2812، وتواصل العمل على الملاحة في البحر الأحمر.