انخفض الذهب مع انحسار آمال الانخفاض في المؤشر التنازلي للشرق الأوسط

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أظهرت أسعار الذهب اليوم الخميس مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المخفض في الشرق الأوسط، مما بدد تفاؤلا بسيطا في الآونة الأخيرة ‌ تراجع مؤشر، وأثار الثقة من أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 إلى 4034.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0349 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3 إلى 4039.90 دولار.

وقال جاجر تريفيدي محلل أبحاث إندوس إند سكيوريتيز “انخفض سعر الذهب مع النفط عشرات الآلاف في شرق المتوسط ​​في أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع، مما يبقي المانع ومنها”.

(رويترز)