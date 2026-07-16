جامعة تعز الكبرى قررت فعلاً بمناقشة 5 رسائل ماجستير في الاقتصاد خلال أسبوع

يمن مونيتور/ تعز/ خاص

شهد قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية في جامعة تعز حراكاً أكاديمياً مكثفاً، وتمثل في مناقشة خمس رسائل ماجستير خلال أسبوع واحد،ت قضايا اقتصادية تمس الواقع اليمني، واعتمدت تحليلية وقياسية حديثة، في خطوة فلسفية ناشئة عن النشاط البحثي في ​​الكلية.

وجرت المناقشات خلال الفترة من 9 إلى 14 يوليو، حيث ستستمر عميد الكلية الأستاذ الدكتور يحيى عبدالغفار حسان، وسط حضور أكاديمي، فيما بعد لجان متجهة إلى المستوى العلمي للرسائل وما يمنعه من مساهماتها لقضايا الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية.

واختُتت المقالات بمنحة البحث رؤى عبدالملك المجاهد ماسترز عن رسالتها التي تناولت اعتراض بين عجز الموازنة العامة والتضخم في اليمن خلال الفترة (1990-2023)، بعد دراسة تحليلية تسع حظيت بإشادة لجنة المناقشة.

كما يناقش القسم رسالة باحث باحث الكربون عباس سعيد غالب حول محددات سعر الصرف في اليمن، ورسالة الباحثة سلوى علي محمد زغير بالإضافة إلى المؤثر للتأثير في السيطرة على الحكومة باستخدام (NARDL)، قبل أن يستهل البرنامج بمناقشة رسالتين للباحثين سامي عبدالله أعجب عن المبدعين الاقتصاديين ثاني أكسيد الكربون في عدد من الدول العربية، ومصطفى عبدالله عبدالوهاب حول محددات الطلب على الترجيحات الدولية في اليمن.

قررت لجان مناقشة أن الخمس تنوعت بتوظيف أدوات الاقتصاد التقليدي، وطرحت النتائج الحديثة يمكن أن يشاركوا في دعم الدراسات الاقتصادية وتزويد الصناعة برؤى علمية تستخدم التحديات الاقتصادية والمالية والبيئية التي تواجه اليمن.

ويعكس هذا النشاط استمرار النشاط النيبالي في مجال البحث العلمي في كلية العلوم الإدارية في تعز، دور الدراسات العليا في إنتاج بحوث تطبيقية مرتبطة باحتياجات التنمية وصنع الشركاء الاقتصاديين.