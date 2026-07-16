رئيس الوزراء اليمني: لجنة المناقصات الجديدة ركيزة قوية تمنع تثبيط هدر المال العام

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وأكد رئيس وزراء الخارجية اليمني محسن الزنداني، الخميس، أن اللجنة العليا للمناقصات والزيادات، التي شكلت حديثاً، تمثل إحدى الركائز الأساسية في برنامج الإصلاحات الحكومية الفعالة إلى عدم القدرة على الحركة ومنع هدر المال العام.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة رئيس وأعضاء اللجنة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزامها بأعلى المعايير المهنية والاستقلالية والنزاهة، بما في ذلك إجراءات سلامة المناقصات الحكومية، وترسيخ المنافسة التكنولوجية وتكافؤ الفرص، والثقة في التعاقدات الحكومية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال الزنداني إن تشكيل اللجنة يأتي بشكل تنفيذي لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، إطار خطة الحكومة للتعامل مع تغيرات الفساد العامة، وتحسين الموارد، بفعالية إدارة وشفافية.

وناقش الاجتماع اجتماع عمل اللجنة خلال المرحلة، واستكمال هيكلها التنظيمي، وأولوياتها في مراجعة وتأليف المناقصات ضمن تخصصها، مع الالتزام بالسرعة الإنجاز الالتزام بالإجراءات القانونية وتوحيد معايير الشراء الحكومية.

ومن جانبه، يستعرض رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات جمال العاقل خطة عمل اللجنة، التي تتضمن تشكيل لجنة مباحث، توافقات ميدانية للوزارات والمحافظات، ويستعد لتشكيل لجان المناقصات بما يتفق مع المعايير والنزاهة.