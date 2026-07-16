رئيس البرلمان اليمني: لا مهدنة مع الحوثيين بعد اليوم

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعا رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان الشمالي، إلى هبة جماعية مسلحة لمواجهة جماعة الحوثي، مؤكداً أنه لم يعد هناك أي مجال الحديث للهادنة أو عن السلام مع الجماعة التي وصفتها بـ”النبتة الشيطانية”.

وهاجموا في منشور على حسابه الرسمي بـ””، الحوثيين وإيران، بعد ساعات من بث خطاب لزعيم الجماعة هجوم فيها غير مطلوب على السعودية والحكومة الشرعية.

وقال البركاني إنه “بعد أن بلغ الغرور منتهاه لدى الحوثيين والإيرانيين، والتطاول على اليمن وجيرانه، والإصرار على ربط صنعاء بطهران، وتحدي كل الدقة الدولية والإرادات الوطنية، صارم لزاماً على كل يمني أن يواجه هذا الصلف بقوة”.

وأضاف “أقول للقائد الأعلى: لا مجال للمهادنة وحديث السلم.

ومثلات الحوثيين للسعودية قال البركاني “لن تخيف المملكة، ولن تخيف اليمنيين”.

وأشار الكوكبي إلى أن الشعب اليمني في أتم الاستعداد والاستعداد للمواجهة، مشيراً إلى أن “الشواهد العسكري والواقعي على أيدي اليمنيين في حشد هذه الجماعة المتعددة والمتعددة”.

ويتبنى الرئيس اليمني الهوية اليمنية على اليمن ورفض الهدف سلخه عن محيطه، واصفاً الحوثيين بـ”نبتة شيطانية وإيرانية ويجب اجتثاثها واقتلاعها”.