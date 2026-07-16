بعد مواجهات لندن.. ما الذي عصره عضوا “العليمي” في حقيبته لليمنيين؟

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

هوى عضو مجلس التنسيق اليمني، الدكتور عبد الله العليمي، زيارة الطائفة لأيام إلى العاصمة البريطانية لندن، اتسمت بالحشد الكويتي الكويتي ضد الحوثيين، وتزامنت مع التصعيد، كما وعدت الطائرات مرتين في مطاري صنعاء جزئيا دون تنسيق مع الحكومة والتحالف لأول مرة منذ 2015.

ونتيجة لهذه الزيارة، التي وصلت أصلا إلى مؤتمر “تشاتام”؛ إلا أن عضوا يمنيا عددا من اللقاءات السياسية والعسكرية المعارضة في لندن.

وبحث العليمي مع وزير الدولة البريطاني المتقدم للشرق الأوسط هاميش فالكونر، ووزير القوات المسلحة لويز ساندر جونز الملف الظاهر والعسكري للملف التنشيطي الدفاعي لليمن.

وهي عضو معتمد بكلٍ‌ء من زعيم مجلس العموم السير آلان كامبل، والمجموعة البرلمانية باليمن طاهر علي، ومدير دائرة الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية روب ديكسون. كما جمعته اتصالات بالسفراء العرب والإعلاميين هناك، وركزت فيها بالكامل على لسبب وجود اذن هناك صامويل لدعم الحكومة الشرعية في تأمين البحر الأحمر ومواجهة المجهولة المدعومة من طهران.

وختم جولته في لندن بعقد اجتماع ضم أعضاء محددين لشخصيات يمانية في لندن، الذين يواجهون شروطاً معيشية ووظيفية صعبة للغاية بسبب تأخر صرفهم ومستحقاتهم المالية، وتعزيز نتيجة الخانقة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وأقر العليمي بقدر ما صرّح بأن يعيشها الدبلوماسيون والموظفون المحليون في السفارات، مقدماً وعوداً تعمل على التعاقد معهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة في أقرب وقت ممكن رغم شح كليات، وتمكنوا من استكمال مهامهم الوطنية في الخارج.

وسوف تعرف بريطانيا بحامل القلم في ملف اليمن بمجلس دولي، ما يجعل دورها أكثر تأثيراً في الدقة والمواقف الأمنية من المجلس المناسب لليمن.

وبرز الدور البريطاني في معركة الحديدة، حيث استخدمت ضغوطاً سياسية ودبلوماسية وأممية لا تترك من توقف معركة حفظ الأهم في غرب اليمن والمطلة على البحر الأحمر الواضح، والتي أطلق فيها آخر المشاريع التي اشتركت فيها جماعة الحوثيين ومنافذها إلى البحر.