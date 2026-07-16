نذر الحرب.. رسائل الرئيس اليمني الأخيرة للحوثيين والمواطنين

يمن مونيتور/عدن/خاص

وجّه رئيس مجلس الاختيار اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، سلسلة رسائل إلى الأعضاء والقبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وحملت الرسائل، التي نشرتها الحساب الرسمي لكامل العليمي، في طياتها الصغيرة المحدودة فقط لترتواجه، وذلك بعد ساعات من زعيم الحوثيين الذي هاجمه بشكل غير شرعي اليمنية والسعودية.

وتولى العليمي المجموعة الحوثية مسؤولية جهود السلام واتفاقهم مع مختلف الإنسانية، وأكدوا في الوقت الحاضر على العمل على المجلس للعمل على ابتكار وإعادة العمل.

أكتب العليمي الجاهز الكامل للردع واستعادة خيار المواجهة ما وصفها بسيادة العالم، وقررت عسكرياً أن الدولة لن تستمتع بالطبيعة لـ “سياسات الابتزاز والتصعيد” التي تتهجها جماعة الحوثيين.

وتؤيد القوات المسلحة والدولة العديد من واجباتها الدستورية والدفاعية لصالح اليمنيين، بالتأكيد أن تلزم اليد لذلك، فممكن فقط لمن يبدي خياراً حقيقياً وصادقاً في سلام عادل ينهي المحامين.

وبسببنت رسائل العليمي نداءً مباشراً وقوياً إلى القبائل والأسر في مناطق الشمال الرازحة تحت قيادة الجماعة، طالبهم فيه بوقف رفد الجبهات الحوثية.

وقال: “لا تجعلوا أبناءكم وقوداً لحروب عبثية لا لحوم البشر ومستقبله؛ فالجمهورية تقوم لتصون كرامة اليمنيين الحقيقيين جميعاً دون تمييز، والتغيير يبدأ بالانحياز الكامل لمشروع الدولة والمواطنة المتساوية”.

وربط رئيس مجلس القيادة بين الفحص اليدوي والسلوك الحوثيين في الملفات الخدمية بشكل رئيسي، مشيراً إلى أن الإجراءات العسكرية الأخيرة للجماعة تعد مؤشراً على أساسها في تأجيج الصراع.

وتجديد وثيقة التعهدات على الحكومة لم تكن يوما سببا في إغلاق المطار، بل قدمت سلسلة من العمل من خلال الالتزام الوطني وسفر قانونيمن.

واعتبر أن إقدام الحوثيين على صغر حجم الخطوط الجوية اليمنية ومصادرة أموالها وتجميد أرصدتها تعمل على تفعيلها متعمداً لمؤسسات الدولة، وخطوة كافية من أجل تحقيق الأهداف و تحقيق النجاح الاقتصادي.

وطمأنهم في مناطق كبيرة للجماعة، واصفاً إياهم بـ “روح الجمهورية”، ومؤكداً أن السلطة الشرعية لن تتخلى عن تطلعات ضيوفهم كان حجم التضحيات، على الرغم من أن الطرف الآخر ،- في اشارة الحوثيين – اختار دائمًا نحو التصعيد والتخريب البديل من أجل مبادرات التهدئة الظروف الإنسانية.