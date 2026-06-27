الكشف عن منفذي بصري “وسام قائد”.. تفاصيل فتح ملف الكأس الأمني ​​في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رصدت إدارة أمن العاصمة اليمنية المطرية المؤقتة، السبت، تسجيلاً مرئياً يشمل جميع المشاركين في قضية الزراعة المهندس وسام قايد، المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية، التي تستهدف في الثالث من مايو/أيار الماضي.

والكشف عن تفاصيل تفاصيل عمليات الرصد والرصد التي ارتكبت الجريمة، والحركات الأعضاء النشطة وتنقلاتهم من محافظة الضالع وسط اليمن، وأساليب التمويه التي اتبعوها للوصول إلى عدن وأن المتورطين مدفوعين من جماعة الحوثيين بصنعاء.

و تتضمن فيديو شرطة عدن، تسجيل التي وثقت لحظات اختطافهم، والانتقال إلى مكان الجريمة، وحركاتهم متفرقة بكل سهولة، وفي وضوح النهار، وارتكاب الجريمة وسط البنيات، ثم مسحهم بإخفاء ملابسهم، والحجز في مركبة صغيرة “دباب” التي تمكنها الشخص المقبوض عليه، وعجزت تسجيلات كاميراتهم بالإشارة إلى أن سلاح الجريمة كان بداخلها.

وأظهر مقاطع الفيديو أحد المتورطين واسمه عمر ناصر صالح من سكان المعلا ويتحدث سائق باص صغير دباب، حيث يتحدث عن اتصاله اتصالاً من ابن أخته عبده محمد ناجي، الذي طلب منه استئجاره من الضالع إلى عدن، ومعهم شخص ثالث اسمه صالح وديع حداد، ورابع يدعى مهدي محمد السويدي.

لذلك تم اختياره ليقوم بنقلهم على أساس ركاب عاديون حتى لا يواجهوا أي عرقلة في النقاط الأمنية، وفور وصولهم إلى جولة السفينة أخذوا حقيبتين تحملان الأسلحة، وبعدها خلفوا إلى منزل خمسة يعود لشقيقته وفي منطقة الكثيري، حتى يرتبوا لهم مكاناً كونهم لا يدخلون في الاستئجار وبالتالي “فهم ستعملون للعمل” كما أخبروه فقام بترتيب سكن لهم في منطقة بئر أحمد.

وعليه فإنت اعترفت بالكشف عن دوره المقتصر على الرصد الرصدي، وقد تم رصده بالفعل خمس مرات، وفي الوقت نفسه تمت الموافقة على تسجيله مباشرة بطريقة صحيحة وأؤكد أن دوره اقتصر على الرصد وجميعهم بالباص.

ووفقاً للاعترافات فقد شهد استنفاراً بأمانياً عقب الاغتيال، وتلقى أحدهم اتصالاً بالمدينة لأنه شديد الأمان والنقاط، فاضطر إلى أخذهم إلى منزله في المعلا ووضعها في مكان قطعتي الأسلحة من نوع كلشنكوف المستخدم في الاغتيال لدى عمه.

وكشفت الاعترافات بأن مالك الباص قاموا بهم إلى مقاطعة أبين، وأكملوا كامل سفرهم عبر صنعاء وسائل مواصلات أخرى، وأنهم اتصلوا بها لاحقاً وأبلغوه أن الباص قد تم رصده من الأمن ووجب عليه اللحاق بهم، فقد وصل إلى أن يسكنون في حي بعد بصنعاء، حتى يستلم مبلغ ألف ريال سعودي مقابل السفر إلى صنعاء أن الاصطياد اتفق على التعاون المشترك.

مجتمع متصل، علق على خالد العدني على بيان أمن عدن الذي وجه مهمة زري وسام قائد إلى أن المتهم صالح وويع وأين ينفذاً وتلبية لرغبة الحوثيين، متسائلاً باستنكار كيف للمدعو صالح وديع، المحكوم عليه بالإعدام في قضايا الإرهاب السابقة، أن يدخل عدن ويخرج منها هذه بكل بساطة.

وأضاف في تعليقه أن الأجهزة الأمنية مشغولة بقضاياها الحيوانات وبطولاتها الرومانسية، منتظراً حديثه التضامن مع الشكر عن هروب القتل في الخارج.