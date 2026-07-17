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تلفزيون: الأردن لا يستأنف رحلاتها إلى صنعاء

AbdHassan17.07.2026
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تلفزيون: الأردن لا يستأنف رحلاتها إلى صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تعمل على اتخاذ تدابير فنية ولوجستية ضرورية لاستئناف رحلاتها إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وبعد ذلك، انتقل إلى تشغيل التلفزيون الأردني الرسمي من الشركة أن تتولى الطبات المهمة إلى إعادة تشغيل التعليم في الأردن وصنعاء، دون تحديد موعد إطلاق لانطلاق المرحلة الابتدائية حتى الآن.

ولم يحضر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية أو الميزات العربي او الحوثيين بالإضافة إلى تفاصيل أي حدث نهائي أو موعد محدد لاستئناف بين صنعاء بشير وعمّان.

لذا أعلنوا بعد أن أطلق الحوثيون صواريخ على السعودية واتهامهم للمملكة بقصف مطار صنعاء يوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير الهدنة التي ⁠ أربع سنوات في الصراع بين الطرفين.

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AbdHassan17.07.2026
7
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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