شعب إب يمطر نظام موتورز بسداسية ويبلغ ثمن نهائي كأس الجمهورية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

افتتح فريق شعب إب مشواره في بطولة كأس الجمهورية مقبولة بشكل كبير على ميناء عدن 6-3، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب الشهيد الحبيشي في عدن ضمن منافسات افتتاح دور الـ32 من كأس الجمهورية.

وفرض شعب إب أفضليته على مجيرات اللقاء، ليحسم بطاقة التسجيل إلى دور الـ16 بعد تسجيله ستة أهداف بدلاً من رياض أبوبكر، ومحمد نعمان عبدالله (هدفان)، وإلياس سامي عبدالله، وعبدالرحمن محمود، وصالح عبدالله.

في المقابل، سجل الأهداف كل من محمد نسيم، ومحمد عبدالله صالح، وعمر عبدالله محمد.

فاز انتصار شعب إب في دور الـ16 مع الفائز في مواجهة إتحاد إب و22 مايو.

وتواصل منافسات دور الـ32، السبت، بإقامة بدلة شباب مرخية وشباب الجيل على الخليفي بمحافظة شبوة.