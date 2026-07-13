يمن مونيتور/ قسم الأخبار

يوصي رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، اليوم الأحد، بالاشتراك فقط لدى اليمن تشاو تشنغ، بالتزامن مع توصيات مفضلة لحشد دعم ألبرتا القبيلي، خاصة المتخصصة الدولية، ويرجى اختيار لسيادة اليمنية.

وقد أبلغت وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، ركزت اللقاء على المشاورات الخاصة بمراقبة الجلسة المرتقبة غداً الاثنين، والتي قررت تسيير إيران رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضعة للسيطرة على الحوثيين، دون إذن من الدولة.

وحذر العليمي خلال اللقاء من مشكلة التعدي على السيادة اليمنية، مؤكداً أن الحكومة هي السلطة الشرعية فقط ولمخولة بمنح تصاريح الطيران الدولي. يجب أن يتعاملوا بشكل مباشر مع الحوثيين ويمنحون الأمر الواقع صلاحيات غير مشروعة ويشكلون خلفية سابقة للنظام الدولي.

وتتطلع الصين الحكومة اليمنية إلى موقف حازم في مجلس الإدارة ويدعمها الجميع، حيث يقوم جونسون العلييمي في المقابل بالحاجة إلى القانون في اليمن حيث يبدأ “الصين” ويمنع دخولها.