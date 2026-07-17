الحوثيون يرفضون مبادرة الأمم المتحدة تسيير الرحلات إلى مطار صنعاء

يمن مونيتور/الصنعاء/خاص:

أسباب مجموعة الحوثيين التي بحثت عنها المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطار صنعاء الدولي في مسعى لنزع فتيل الحرب في العالم. ما يعني تصعيد حركة اليمنية المسلحة ضد الحكومة المعترف بها، وتوقيتا العربية السعودية.

وقال عبدالواحد أبو راس نائب وزير الحوثيين (غير المعترف به دولياً) ما طالعتنا بإعلانات بعض شركات الطيران عن إستئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء هو الكون ومزايدات تافهة في ظرف حساسة..

وقال ابوراس إن القرار قرر “انتزاع كامل الحقوق وليكن فقط وبدون احدثاء من أحد”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تسعى إلى تنفيذ خطة طيران من أجل انطلاق رحلات طيران جوية من المملكة المتحدة إلى مطار صنعاء الدولي. انتظرت الحكومة اليمنية الحوثيين من الرغبه في هذه الدعوة.