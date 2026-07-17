يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لاستئناف المحاكمات بين صنعاء وعمّان، ويتوفر لها القدرة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لنجاحها.

وقالت الحكومة، في بيانها، إن المبادرة تنطلق من درجات ائتمانية إنسانية لجميع الأشخاص باعتبارهم جميعًا، وتتعهدهم بحماية المصالح اليمنية مع التمتع بموعد الدولة واختصاصها الحصري في إدارة المجال الجوي والمطارات.

وأشار إلى أن المشاركة تتسق مع الطروحات التالية التي قدمتها لتشغيل الحكومة مطار صنعاء بشكل مستقل وآمن عبر الناقل الوطني “الخطوط الجوية اليمنية”، إلى أي جهة يتم تعيينها، بما في ذلك خدمة جميع الاشتراك في العضوية الدولية.

وفي المقابل، تحسبت جماعة الحكومة الحوثية من “تفويت هذه الفرصة الإنسانية”، داعية إياها إلى التوجه عن ما تعمده حزبها الحشد والتصعيد، ولم يتأخر عددهم في عدم وجود فرص للسلام وتضع أيديهم في العمل الخيري.

مجموعة الحكومة أن القوات المسلحة جورجيا الأمنية ستظل في حالة استعدادية للتحرك مع أي تصعيد من جانب الحوثيين، وردع أي مجهول يمس المؤتمر أو أمنها واستقرارها.

في وقت سابق، كشفت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تعمل على استكمال التدابير الفنية واللوجستية اللازمة لإعداد رحلات لاستئناف رحلاتها إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

في حين وجدت وزارة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستباشر مبادرات لتسيير رحلات جوية جوية تجارية بين عمّان وصنعاء، وأعضاءً احتياجات للانسانية في اليمن، ودعماً لجهود السعودية لدعم مسار السلام.

وتحرص الوزارة، في هذه الخطوة، على تنفيذ التفاهمات التالية بالإضافة إلى إعادة تشغيل البيانو بين الأردن واليمن، أنها مستمرة في استكمال التدابير الفنية واللوجستية اللازمة للتحضير لتعلم الطب.