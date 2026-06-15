لحظة مروعة يتسبب متقاعد في حادث تحطم ضخم حيث يصطدم راكبو الدراجات بسكوتر متنقل | أخرى | رياضة

كانت هناك لحظة مرعبة خلال سباق دراجات في ألمانيا يوم الأحد، حيث تسببت امرأة مسنة على دراجة نارية في حادث تصادم هائل بسرعة عالية. كان المتقاعد من بين أولئك الذين شاهدوا LVM Saarland Trofeo – وهو سباق للناشئين لعدة أيام يقام في منطقة سارلاند، التي تقع على حدود فرنسا ولوكسمبورغ.

السباق هو جزء من كأس الأمم المتحدة للناشئين، وهو حدث سنوي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عاما. ولكن كان هناك حادث سيئ عندما خرجت المرأة لسبب غير مفهوم إلى الطريق على دراجتها الصغيرة بينما كان الدراجون يندفعون بجانبها. بينما تمكن متسابق دنماركي من مراوغة سكوتر التنقل، اصطدم الهولندي بول فريزمان به مباشرة بأقصى سرعة وتم إرساله شقلبة في الهواء وأسفل المدرج.

ولم يكن فريزمان هو الشخص الوحيد الذي تعرض لحادث، حيث وقع العديد من الدراجين الآخرين في التراكم وخرجوا من دراجاتهم بقوة. انتشرت لقطات الحادث على نطاق واسع و يمكنك رؤيتها بنفسك أدناه.

وقام فريزمان، الذي يرتدي اللون البرتقالي، بمشاركة هذه الصورة بنفسه في قصته على Instagram. لقد كان واحدًا من بين عدة أشخاص تركوا في حالة صدمة على الطريق.

وكتب متسابق Decathlon CMA CGM Juniors على وسائل التواصل الاجتماعي: “حادث تحطم سيئ للغاية ولكن يبدو أنني أفلتت منه بشكل جيد نسبيًا”. [without major injuries].

“لم أتمكن من إنهاء السباق بينما كانت كل مرحلة بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام. ضاعت الكلمات حول كيفية حدوث شيء كهذا. هناك الكثير من العمل الشاق ونكسة أخرى.”

ومن اللافت للنظر أن جميع الدراجين المشاركين تجنبوا التعرض لإصابات خطيرة. يُعتقد أيضًا أن المتفرج بخير على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون دراجتها الصغيرة قد تعرضت لأضرار جسيمة.

فاز بالمرحلة الأخيرة من السباق الأسترالي أليستر فورسيث، الذي كان يركب لفريق ميريدا أديلار للدراجات. لكن التصنيف العام تصدرته النرويجية سيندر أورهولم لونسيث، التي تنافس أيضًا على بطولة ديكاتلون CMA CGM.

احتل زميل فريزمان الهولندي المراهق سبلينتر فان تي هوف المركز الثاني في الترتيب العام وكتب على إنستغرام: “كأس الأمم تروفيو سارلاند. تصنيف فريق جي سي بي 2+. المرحلة بي 2 والمرحلة 3.2. شكرًا للفريق بأكمله.”

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