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ثلاثية المكلا وثنائية التضامن والفحم تشعل بطولة القتال في الدوري اليمني

AbdHassan18.07.2026
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ثلاثية المكلا وثنائية التضامن والفحم تشعل بطولة القتال في الدوري اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ويضم فرق المكلا وتضامن حضرموت وفحمان يحصد النقاط في منافسي الدوري اليمني، ويحقق إنجازات مهمة، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من أوسط.

وحقق المكلا فوزاً كبيراً حضر على ضيفه العظيم ثلاثة أهداف دون رد، في اللعبة التي احتضنها ملعب الفيفا بارادم في مدينة المكلا.

وحسم أصحاب الأرض اللحظات الأولى من سجلهم أسامة باحشوان وصالح الخولاني من ركلة الجزاء، قبل أن يتحمل حسن باسفر الهدف الثالث في الشوط الثاني، ليحصد المكلا ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما بعد صامد رصيد العروبة عند 15 نقطة في المركز الخامس.

وفي مدينة إب، عاد تضامن حضرموت بانتصار ثمين من أمامه اتحاد إب لقصدين صحيين في ملعب 22 مايو، سجلهما عمر جولان وأحمد البيتي.

ويشهد تضامن رصيده إلى 19 نقطة حاكماً على المركز الثاني، في حين أن واصل اتحاد إب بسبب نقصه ليحصل على خسارته السادسة ويجتمع نقطتين.

وعلى ملعب مودية بمحافظة أبين، يستطيع فحمان من تجاوز ضيفه اتحاد حضرموت لغرضين دون مقابل، حملا توقيع محمد بوتشي وعلي سالم خلال الشوط الأول.

ورفع فحمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، في حين دواب موحد حضرموت إلى المركز قبل الأخير إلى ثلاث نقاط.

وتتنافس منافسات الجولة الثالثة عصر السبت بلقاء يجمع وحدة صنعاء والسد مأرب على ملعب الظرافي في صنعاء.

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قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

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AbdHassan18.07.2026
19
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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