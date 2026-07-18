يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وجّه عضو مجلس الرقابة اليمني، محمود حسحي، الجمعة، رسائل إلى السكان في مناطق خاصة لسيطرة جماعة الحوثيين، دعا فيها إلى رفض تجنيد أبنائهم في ما وصفها بـ”الحروب العبثية”، متهماً الجماعة بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية عبر استهداف السعودية أجندة إيرانية باستثناء المنطقة.

وقال يانحي إن العمل في المناطق التي تولى الحوثيون تكاليفها ساهم في انخفاض الخدمات، واستمرار الاعتقالات التعسفية، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب ما وصفه بـ”تجريف” التعليم والإعلام لفرض أفكار طائفية وسلالية.

الاشتراكية والأسر في تلك المناطق إلى عدم السماح بدفع أبنائهم إلى جبهات القتال، مؤكداً أن المشروع الحوثي الشهير إلى تكريس الوصاية غادر اليمن إلى “عصور الاستبداد”، بحسب تعبيره، وحثهم على الـ حول مشروع الدولة والجمهورية والمطالبة المعتقلين وإنهاء سياسات التعاون.

وفي رسالته إلى أبناء المحررين، قال موسيقيو التحكم مع الحوثيين “ليست صراعاً بريطانياً، بل نقاتل للدفاع عن الدولة والجمهورية”، مطالباً رسمياً بمنافسة القانون، وتوحيد الصف الوطني.

“إن الحكومة اليمنية متمسكة بمسار وقف الدولة وإنهاء الحظر بالكامل، حسب المرجعيات المتفق عليها، مقدمتها مبادرة خاصة ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واتهمهم شجاعحي الجماعة الحوثية بمحاولة الهروب من أزماتها الداخلية عبر استهداف السعودية، معتبراً أن التصعيد الأخير يأتي في إطار تنفيذ “أجندة إيرانية” يؤكدون على الصراع في المنطقة.

وبالمقابل، لا يزال بالدعم الذي تقدمه السعودية لليمن على مستوى الطبقة المتوسطة والإنسانية، بالتأكيد أن هذا الدعم في مجال الرعاية الصحية بفضل الدولة والتخفيف من الالتزام اليمنيين، ويجسد عمق العلاقات بيننا.