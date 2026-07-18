مركز بحري: مسلحون وغير محددين على ناقلة في خليج عدن ويتجهون نحو السواحل الصومالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال المركز التجاري البحري لتبادل المعلومات التابعة للهيئة العامة للموظف البحري في عدن، إن مسلحين غير مصرح لهم سيطروا على ناقلة المواد التجارية المتخصصة أثناء إبحارها في خليج عدن، في حادثة وصفها بأنها تحمل “مؤشرات اشتراك” على طريقة اشتراك حرة ماهرة السفينة وطاقمها للمطالبة بفدية.

وأوضح المركز، في بيان، أن الناقلة MT ASANA، التي ترفع علم تنزانيا وتحمل الرقم الدولي IMO 9035838، تسعى للهجوم أثناء إبحارها على بعد نحو 65 ميلاً بحريًا جنوب مدينة المكلا، في المياه الدولية بخليج عدن، بينما كانت قصيدة الممر الملاحي الدولي لشرق الشرق.

وأضاف أنهم تواجدوا بعد حشدين معروفين بأنهم بانتمائهم إلى مجموعة القراصنة البحرية إلى متن السفينة، حيث تمكنوا من إدراكهم الكامل لها، حيث أطلقت سائقة نداء استغاثة فور ملاحظة.

تركز هذه المجموعة على بيانات السفن التي تتابعها بشكل حاد في مسار السفينة خلف حركتها، واتجاهها نحو السواحل الجنوبية، وتحديدًا هوليوود ميناء بوصاصو في أكثر من بونتلاند، وهو ما يؤكد أنها كشفت عملية الاختطاف.

وذكر أن المعلومات تشير إلى عدم وجود فريق مسلح على متن السفينة في ذلك الوقت، الأمر الذي يضعها أكثر للاستهداف في منطقة لا تُصنّف ضمن الممرات البحرية ذات الخطوبة العالية.

المعرفة المركز أن المبدعة لا تزال تحت تأثير نينتين، في حين تتواصل باستمرار مع العديد من القنوات البحرية وتعمل أخبار فرقة الرقصات والتحقق من سلامتهم، دون صدور معلومات جديدة حتى الآن وتشترك في عددهم أو فرقهم.