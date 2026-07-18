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اكتشاف طريقة جديدة قد تساعد في علاج الالتهاب الرئوي والربو

AbdHassan18.07.2026
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اكتشاف طريقة جديدة قد تساعد في علاج الالتهاب الرئوي والربو

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وذكرت دراسة نشرتها مجلة “Immunity” العلمية أن تحفيز أعراض الجسم في الأذن قد يساعد في خفض ضغط الدم في الرئتين، وقد تشكل طريقة جديدة في المستقبل.

فعال الفرع الداخلي للعصب المبهم، وهو الجزء الوحيد من هذه الأعراض التي تصل إلى سطح الجلد، وبالتالي يزيد من تحفيز هذا الفرع في فئة مخبرية مصابة بالتهاب في المجاري التنفسية.

أدى هذا التحفيز إلى زيادة مستوى رغوة CGRPβ في المجاري التنفسية، مما قلص بشكل ملحوظ من التهاب الرئة، على العكس، عندما تم تحفيز أنشطة الألياف العصبية، وكان المرض أكثر حدة.

لسبب للباحثين، فإن هذا الاقتراح يظهر للمرة الأولى وجود آلية عصبية خاصة بجلد الجسم الخارجي للعمليات المناعية في الرئتين، ما قد يفتح المجال أمام تطوير طرق علاجية بيولوجية واختراعية، وبديلة عن التدخين التقليدي.

ورغم أن النتائج ما زالت محصورة على الحيوانات حتى الآن، إلا أن العلماء يعملون بالفعل على تصميم مقارنة نتائج النوم جهاز خاص لأعراض الربو من البشر.

أخذنا في الاعتبار أن دراسة أجراها باحثون برازيليون لم تكن أيضاً قادرة على التأثير على الوخز بالإبر في منطقة الأذن وقد يستمر تأثيرها لفترة طويلة جداً عن الصداع النصفي المزمن، وتخفيضه السلبي عن الحياة اليومية.

المصدر: لينتا.رو

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AbdHassan18.07.2026
27
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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