يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأعلن الحرس الثوري عن استهداف 4 سفن تحت الحماية الأمريكية بشكل ضيق هرمز، مما دعا إلى أن “بعض الأضرار دول الخليح تم الكشف عنها لخداعهم بحصولهم على وعود أمريكا اللاتينية بالحماية”.

تمكن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري من السيطرة على استهداف 4 سفن تحت حماية الجيش اليوناني ومعبره مضيق هرمز، وستتمكن منها في عرض البحر.

وذكرت القيادة البحرية في بيانها أنه خلال الساعات القليلة الماضية، استهداف أربع سفن، تعمل تحت حماية الجيش الأمريكي، وذلك من خلال عملية قصف بالطائرات بدون طيار، وتم إيقاف جميع السفن وتعطيلها.

وأوصت قوات البحرية مالكي السفن بعدم الانزعاج من خداع بالوعود الأمريكية الفارغة بالدعم، “كما تفعل بعض العوامل الجنوبية في الخليج، وتلتزم بتغطية التحذيرات البحرية والإشعارات الرسمية”.

المصدر: آر تي