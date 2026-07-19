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إيران تخطط لتفجير لوس أنجلوس في الأهواز

AbdHassan19.07.2026
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إيران تخطط لتفجير لوس أنجلوس في الأهواز

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلن الحرس الثوري، الأحد، أسفل مسيّرة كولورادو في مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان.

جاء في بيان صدر عن الحرس الثوري، وأن الدفاع الجوي بالكامل أسقطت طائرة مسيّرة من “إم كيو-9” أثناء تحليقها في حكم الأهواز.

ولم يصدر عن الجيش الأمريكي حتى الأحد أي تعليق أو بيان سريع.

في اتجاه أسبوع، تشن ضربات الولايات المتحدة المتتالية على مواقع داخل إيران، فيما يتعلق بهجمات طهران على مواقع وقواعد تقول إنها مرسيدس في عدد من دول المنطقة.

في 18 يونيو/حزيران 2026، وقّع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز، وانتهى مؤقتًا بعد استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، ليحقق واشنطن عدادها داخل إيران، وأرد إيرانية مقلوبًا.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض مرور الوقت عبر جسر السفن الممر الأمامي، ما فاقم الأمعاء من تعطل الصادرات النفطية من المنطقة.

(الأناضول)

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AbdHassan19.07.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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