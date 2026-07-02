لجنة الجنسية اليمنية تدرس 31 طلباً للحصول على الجنسية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لجنة لجنة الجنسية اليمنية، الأربعاء، الدوري العام لعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، ومشاركة جميع أعضاء اللجنة، يطلبون الحصول على الجنسية اليمنية وعدد من المدرجة في جدول أعمالها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع (31) طلباً للحصول على الجنسية اليمنية، حيث تم فحصها ودراستها وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1990 المتعلقة بالجنسية اليمنية ولائحتها الأساسية، إلى جانب مراجعة الاختصاص القضائي والإجرائي المتعلق بالملفات المتقدمة والدقيقة من استيفائها للشروط القانونية.

وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات الخاصة بالطلبات الميدانية، وإعدادها لرفعها إلى وزير الداخلية، قبل إحالتها إلى رئيس مجلس القيادة المركزي لاستكمال الإجراءات الدستورية وإصدار القرار بإدارتها.

رئيس اللجنة، عبدالماجد برك العامري، خلال الاجتماع، حرص مخطط الوزارة الداخلية على تنظيم إجراءات استقبال الطلبات بحيث يشمل، بما يضمن الدقة والدقة في دراسة الملفات، ناقلاً في الوقت الكامل تحيات وزير الداخلية الركن إبراهيم حيدان لأعضاء اللجنة.

اعتمد العامري على أهمية تنظيم المنظمة بشكل دورية وسرعة البتة في طلبات وتسهيل الإجراءات المتقدمة للحصول على الوثائق الثبوتية، ويجب أن يتم اعتماد نظام التأمين والمراجعة المسبقة للملفات قبل عرضها على اللجنة، بما في ذلك المساهمة في تسريع الإنجازات وتهدف إلى تحقيق النتائج وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهياكلها.