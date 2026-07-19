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إحباط الفشل الحوثيين للسيطرة على جزيرة “زقر” غربي اليمن

AbdHassan19.07.2026
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إحباط الفشل الحوثيين للسيطرة على جزيرة “زقر” غربي اليمن

يمن مونيتور / قسم الأخبار

أعلنت القوات البحرية التابعة لها في الساحل الغربي، اليوم الأحد، إحباط محاولة اشتراكها سياحق مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين في البحر الأحمر، كانت تمارس العادة السرية من جزيرة “زُقَر” الاستراتيجية من جهة الفضاء الدولي.

وطالب المسؤول العسكري في القوات التي يقودها عضو طارق صالح عن المصدر، المسؤول، إنفريا الوطنية للمقاومة بحزم وقوة مع الزوارق الحوثيين فور رصدها وتحركها في المنطقة، مما أجبرها على الفرار والتراجع شمالاً إلى منطقة “الفوزة”.

يتضمن المصدر الجاهزية التامينية والكاملة للشركة البحرية التابعة للمقاومة في تأمين المجال الملاحي الدولي، وحجب الحماية من الحصار والتصدي لأي إخفاءات أو تفعيلات عدوائية من أجل الجماعة المسلحة.

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AbdHassan19.07.2026
5
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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