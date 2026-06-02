فرض غرامة على ألعاب القوى في المملكة المتحدة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني بسبب وفاة رياضي بارالمبي | أخرى | رياضة

توفي عبد الله حيايي في حادث مأساوي أثناء التدريب عام 2017

تم فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على ألعاب القوى في المملكة المتحدة بسبب وفاة لاعب بارالمبي “كان من الممكن تجنبها بالكامل” قُتل عندما انهار قفص التدريب على رأسه. كان عبد الله حياي، وهو أب لخمسة أطفال، يبلغ من العمر 36 عامًا، يستعد للتنافس مع دولة الإمارات العربية المتحدة في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن عندما انهار عليه الهيكل المعدني الذي يبلغ وزنه 440 رطلاً في مركز نيوهام الترفيهي في 11 يوليو 2017.

انقلب القفص الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أقدام لأنه تم تجميعه بشكل غير صحيح وبدون لوحة قاعدته، في “حادث ينتظر الوقوع”. واعترف الاتحاد البريطاني لألعاب القوى بأنه مذنب في جريمة القتل غير العمد، وتم تغريمه يوم الثلاثاء بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تكاليف قدرها 44 ألف جنيه إسترليني، على أن يتم دفعها على مدى ست سنوات.

واعترف كيث ديفيز، 79 عامًا، الذي شغل منصب رئيس الرياضة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية لعام 2017، بتهم تتعلق بالصحة والسلامة، وحُكم عليه بأمر مجتمعي يقضي بـ 175 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر.

ووصف القاضي ريتشارد ماركس كيه سي، أثناء إصداره الحكم، وفاة السيد هايايي بأنها “مأساوية، ومفاجئة، ويمكن تجنبها تمامًا”.

وأشار القاضي إلى أن إخفاقات ألعاب القوى في المملكة المتحدة لم تكن “مرة واحدة” لكنه أقر بأن أي عقوبة مالية من شأنها أن “تضعف” قدرتها على دعم الرياضيين الفرديين وألعاب القوى الشعبية.

أخبر مدرس التربية البدنية المتقاعد ديفيز أنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعرف، أن الألواح الأساسية كانت “جزءًا لا يتجزأ” من بناء القفص.

وبعد انهيار قفص مماثل في وقت سابق، كان “على علم”، حيث قال القاضي: “كان هذا حادثًا كان ينتظر حدوثه عاجلاً أم آجلاً”.

قبل صدور الحكم، تحدثت بدرية، أرملة حيايي، التي انضمت إلى الإجراءات عبر رابط فيديو من الإمارات العربية المتحدة، عن الأثر المدمر الذي خلفته وفاته عليها وعلى أطفالها الخمسة، الذين تراوحت أعمارهم بين عامين و 14 عامًا عندما فقدوا والدهم.

وقالت: “آمل أن تنظر المحكمة إلى حجم الضرر الذي لحق بعائلتنا لأن عبد الله لم يكن مجرد شخص توفي، بل كان أباً وزوجاً له مسؤوليات وأحلام ومستقبل”.

وأضاف: “أتمنى أن تتخذ المحكمة موقفاً عادلاً ضد كل من تسبب في ذلك، لأن ما حدث لم يكن مجرد خطأ بسيط، بل نتيجة إهمال، إهمال جسيم، كان من الممكن تجنبه لو تم الالتزام بإجراءات السلامة”.

“زوجي خرج ليمثل بلاده ويرفع اسم الإمارات لكنه عاد جثة هامدة بسبب هذا الإهمال”.

وأُبلغت المحكمة أن السيد هايايي، مستخدم الكرسي المتحرك، والذي يعاني من شلل دماغي، كان من المقرر أن يتنافس في حدث ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في رمي الجلة في بطولة العالم لألعاب القوى في ستراتفورد.

واستمعت المحكمة إلى أنه خلال السنوات الخمس التي تلت حصول الاتحاد البريطاني لألعاب القوى على قفصين متطابقين تم استخدامهما في الأصل خلال أولمبياد 2012، لم يتم تجميعهما بشكل صحيح مع تركيب الألواح الأساسية.

وقد انهار أحد هذه المباني في عام 2012، على الرغم من أنه لم يصب أحد بأذى في تلك المناسبة، حسبما أُبلغت المحكمة.

ترك Hayayei وراءه زوجته وأطفاله الخمسة بعد وفاته

وقال المدعي العام جون برايس كيه سي: “خلال هذه الفترة، كان هناك عدد كبير جدًا من الرياضيين داخل الأقفاص والعديد منهم يقفون أو يمرون بالقرب منها. لقد كان خطرًا دائمًا، أو باستخدام عبارة مألوفة، حادثًا في انتظار الحدوث”.

بعد ظهر يوم 11 يوليو 2017، كان السيد حياي يتدرب في قفص تحت إشراف مدرب منتخب الإمارات أيمن محمد علي إبراهيم ومساعده.

وقال إبراهيم في بيان: “بينما كان عبد الله ينفذ الرميات، فوجئنا بالرياح التي جاءت فجأة وحركت القفص بأكمله، مما تسبب في سقوط القضيب الموجود في الأعلى مباشرة على رأسه. وهرعنا أنا ومساعدي للمساعدة”.

انهار السيد هايايي على الفور وكان لا بد من إخراجه من الشباك، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي، إلا أنه لم يستعد وعيه أبدًا.

أكد ديفيز أن ألعاب القوى في المملكة المتحدة لم يتم تزويدها مطلقًا بألواح أساسية، ولكن ثبت أن هذا غير صحيح، حسبما استمعت المحكمة.

في أعقاب الحادث المميت، تم فرض إشعار حظر على كلا القفصين، ومنعهما من أي استخدام آخر. ووصف برايس الأمر بأنه “سمة رائعة” في القضية التي سعى فيها الاتحاد البريطاني لألعاب القوى إلى رفع الإشعار عن القفص الثاني، وهو الطلب الذي تم رفضه في النهاية.

وبموجب المبادئ التوجيهية لمجلس إصدار الأحكام، فإن القتل غير العمد من جانب الشركات ينطوي على عقوبة مالية تتراوح بين 180 ألف جنيه إسترليني و20 مليون جنيه إسترليني.

وأصدر الاتحاد البريطاني لألعاب القوى بيانا قال فيه: “يمثل حكم اليوم لحظة مهمة لألعاب القوى في المملكة المتحدة، وتبقى أفكارنا مع عائلة وأصدقاء وأحباء عبد الله حياي بعد وفاته المأساوية في عام 2017”.

“الإخفاقات التي تم تحديدها في هذه الحالة لم يكن يجب أن تحدث أبدًا، ويعرب الاتحاد البريطاني لألعاب القوى عن أسفه العميق والصادق لما حدث وللتأثير الذي أحدثه على جميع المتضررين.

“منذ ذلك الحين، تم إجراء تغييرات جوهرية لتعزيز الطريقة التي يتم بها إدارة عمليات السلامة والحوكمة والفعاليات عبر الرياضة.

“في حين أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبطل ما حدث، كان هناك تركيز محدد على التعلم من هذه الأحداث وضمان وجود معايير وضمانات أقوى في جميع أنحاء ألعاب القوى.

“نحن نقبل بكل احترام قرار المحكمة اليوم ونظل ملتزمين بمواصلة هذا العمل بالجدية والمسؤولية التي تتطلبها هذه القضية.

“مرة أخرى، نتقدم بخالص تعازينا لعائلة عبد الله حيايي وأصدقائه ولكل من تضرر من هذه المأساة”.