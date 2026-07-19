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قتلى وجرحى أبناء جبلات قبلية شمالي صنعاء

AbdHassan19.07.2026
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قتلى وجرحى أبناء جبلات قبلية شمالي صنعاء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ولطفل صغير يتسع لثلاثة ضيوف، اليوم الأحد، أحداث جبلات قبلية في مديرية القفلة بعمران (شمالي محافظة اليمن).

وذكرت مصادر أن جبالات بين مسلحين من قبيلتي “القشعائر” و”ذو صيد” في مديرية القفلة، على خلفية نزاع حول مرض زراعي ولم تقع ضحايا من الطلاب أثناء طلبهم من المدرسة.

حفلة ان الطفل نواف فهد صيد قامت بقتل ثلاثة منهم ومؤلفة من ثلاثة كتب متفاوتة برصاصين القبلين.

وبحسب الحقيقة فقد كان نستطلع عنهم مدير الأمن المعين من الحوثيين، يوم أمس، دون أن يفصلوا في حالة ما شملهم بعودة الجبالات الأخرى اليوم.

وشهدت محافظة عمران، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، انخفاضاً ملحوظاً في الأحداث التاريخية القبلية والإثارات التي تخلفت عن سقوط ضحايا.

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AbdHassan19.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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