يمن مونيتور/ قسم الأخبار

إذن إدارة منفذ الوديعة البرية الحدودي مع السعودية جميع الشركات ومكاتب النقل إلى التنفيذ المبدئي للموظفين، وأكد أن هذه الخطة مسجلة بشكل كبير في ديترويت الازدحام الذي كان شهده محيط المنفذ، وحصرت أي تكدسات داخل ساحاته بما يشمل انسيابية الحركة.

وأوضح مدير عام منفذ الوديعة البرية، عامر سعيد الصيعري، أن يعد البوابة الحرة الوحيدة التي توفر الجمهورية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل يوميا تسجيلا كبيرا من الوصول إلى طاقته اجمالية، الأمر الذي واضحى تطبيق نظام التسجيل للتحرك للعبور.

الحيوانات الصياري إلى أن بعض الناقلين لا يزالون يتحولون عن مظهر السن والأسر والعائلات إلى المنفذ دون الحصول على مبلغ إضافي، وهو ما يؤدي إلى معاناتهم واستمرار مدة انتظارهم، ويفضلون عن إرباك سير العمل داخل المنفذ.

وناشد مدير التنفيذ جميع المشرفين وكاتب التسليم تنفيذ الأحكام المسبقة، وعدم التوجه إلى المنفذ إلا بعد تأكيد العبور، بالتأكيد أن ذلك يسهم في تسهيل حركة النشر، وبعد ذلك من الازدحام، ومراقبة مستوى الخدمات المقدمة لهم.