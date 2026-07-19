اللغات العسكرية الحوثية في الحديدة.. رسائل التصعيد في خاصة “باب المندب”

يمن مونيتور/ الحديدة/ خاص

شهدت محافظة الحديدة (غربي اليمن) تطورات طبية جديدة، اليوم الأحد، حيث حاولت القوات البحرية الحكومية مبادرة حوثية نحو جزيرة “زقر” الإستراتيجية، بالتزامن مع تحديث جديد في جبهة “حيس” التي لم تتأخر أيام منذ.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن مصادر عسكرية، أن القوات البحرية التابعة للشركة المسلحة في الساحل الغربي أحبطت محاولة زوارق مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين تمارس نشاطات من جزيرة “زُقَر” من جهة الفضاء الدولي في البحر الأحمر، وجبرتها على برج المراقبة في منطقة “الفازة” شمالاً.

في السياق، دارت اتفاقية عنيفة بين قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في قطاع “اللواء 14 مشاة” بجبل دباس وفي لمديرية حيس.

وذكرت الوكالة الرسمية أن “أبطال اللواء 14 مشاة في الفرقة الأولى من المشاة في جبل دباس اشتبكوا مع عناصر الجماعة، وجبروها على الفرار بعد ريتشارد مباشرة في صفوفها”.

وكان محيط “جبل دباس” الباحث (شرق مديرية حيس) قد شهد في الخامس من يوليو/تموز وأعنف مواجهات بين الطرفين منذ إعلان هدنة عام 2022، وأسفرت بعد عن مقتل العشرات من الروابط.

إطار ترتيبات عسكرية في صفوف القوات الحكومية، والذي اختار العقيد العقيد عدنان دوبله قائداً للواء الأول تهامة (21 مشاة) المرابط في جبهات جنوب الحديدة، خلفاً لقائده السابق العميد فاروق الخولاني، الذي عُيّن قائداً للفرقة الأولى خليفة العميد يحيى وحيش ببوّة ناسفة في السادس من يونيو/ حزيران الماضي.

وتعليقاً على المجرات الحوثية البحرية، أقل الباحث والمحلل اليمني، الدكتور علي الذهب، من طبيعة عسكرية إلى الحوثيين جزيرة المريخ “زقر”، معتبراً أنها “قد تكون مجرد محاولة استطلاع أو مهمة عابرة في الجوار”.

وأضاف الذهب في منصة إكس أنها “مغامرة مآلها الإخفاق”، مدركاً بالقول: “مع كل ذلك، الرياضيين الحوثيين يسجلون أي نصر، ولو كان زائفاً وتثمن باهظ”.

جزيرة زُقر (أو جبل زقر) أكبر جزر أرخبيل حنيش وتتبع إدارياً لمحافظة الحديدة، وتبلغ مساحتها حوالي 185 كم²، وتبعد نحو 32 كم عن الساحل اليمني. واكتسبت أهمية الجزيرة بشكل أساسي، حيث تقع في جنوب البحر الأحمر بالقرب من باب المندب الضيق، وتشرف بشكل مباشر على الممر الملاحي الدولي للشتاء.

وجاءت هذه مؤقتاً في الوقت المناسب حيث جاءت الجماعة الحوثية عن “بيان مهم” مرتقب للناطق العسكري باسمها يوم غدٍ الاثنين دون الاستيقاظ عن قراءة التفاصيل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، شركة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اختتام أراد إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد لقاءات عقدها مع الرئيس اليمني رشاد العليمي، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وسفراء دول الخمس العضوية في مجلس الأمن.

الكوكب الأممي إلى أن المبعوث يتجه حالياً إلى العاصمة العُمانية مسقط لا يكمل مشاوراته يهدف إلى تخفيض الحصار الاقتصادي والعسكري.

من اجل الحكومة اليمنية قد تتوقع، أمس السبت، إعادة طيران إيرانية من ملاك العُمانية. ولاحظت مصادر واعية لـ”يمن مونيتور” أن مسقط المؤلف للطائرة بالمرور عبر أجواها جنوب اليمن، في وقت متجه فيه السلطنة وساطة مكثفة لتخفيض التصعيد تستضيف أمية.