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خططية لتغطية طاقة بالكويت و محيط الطاقة في الأردن

AbdHassan20.07.2026
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خططية لتغطية طاقة بالكويت و محيط الطاقة في الأردن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مباشرة بعد محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه في دولة الكويت، وميناء العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، لسلسلة استهدافات بالهبوط والطائرات فيما بعد.

وأسفرت عن تأثيراته المتنوعة في مجموعة متنوعة من التقنيات العسكرية والدبلوماسية للتعامل مع تأثيراتها.

خلاصة وزارة اللاجئين الأصلية الكويتية، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والتي تأثرت بعدد كبير من توليد وحدات الطاقة الكهربائية.

وفي الأردن، صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، لذلك منظومات الدفاع الجوي ا اختارت وأسقطت ثلاثة أراضي من الأصل أربعة استهدفت الأراضي المملكة و محيط العقبة، فيما استغرق العدد الرابع في منطقة نائية جنوب المملكة من أجل التجمعات السكانية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، فؤاد المجالي، حيث تؤكد الوزارة وجودها بالأعمال، وقد نقلت باسمها رسالة حازمة، وأخيرًا مطالبة هولندا بوقفها على المملكة المتحدة بشكل فوري، وتأكيدًا على أن آمن الأردن نقرونه ومنشآته الاقتصادية تشيران خطاً أحمر لا يمكن المساس به.

وتعرضت البحرين والكويت الامارات وقطر والأردن وعمان لخطوط إيرانية منذ عودة التصعيد بين طهران وواشنطن.

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AbdHassan20.07.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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