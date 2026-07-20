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شرطة مارب ترفع مستوى الوعي النفسي

AbdHassan20.07.2026
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شرطة مارب ترفع مستوى الوعي النفسي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مع شرطة محافظة مأرب (شرق اليمن)، اليوم الاثنين، رفع مستوى المراقبة والجاهزية الأمنية في مختلف البصر والمواقع، لضمان البصر والتصدي لسبب وجود زعامة الأمن.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية سيئة قام بها مدير عام الشرطة العامة، اللواء يحيى بن علي هودميد، وتفتيش والدوريات الأمنية في مدينة مأرب، وتوجهوا إلى الوزير الداخلي اللواء الركن إبراهيم حيدان.

واطلع اللواء حُميد على سير أداء الدوريات وانتشارها الميداني، مشددًا على أهمية رفع مستوى الوعي والتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية بما يشمل ضمان على دقة الضمان مانشره الحساب الرسمي لشرطة مأرب.

وأشاد مدير الشرطة بالجهود والمواقف الوطنية لرجال المرابطين في النقاط الأمنية وخطوط الحماية، بالتأكيد ظاهريا أن الأمن يبرزها هي ثمرة تفانيهم وانضباطهم العالي.

وقال مخاطبًا منتسبي الجهاز الدقيق: “إن المهام التي تؤدونها ليست مجرد وظيفة، بل شرف عظيم ورسالة واسعة النطاق في مجال حماية المنزل وسون صحيًا، وأنتم حماة مأرب وحراس أمنها.”

وأصر الأمين على أن الأجهزة الأمنية في أعلى تنقيح الجاهزية للتصدي بحزم لأي نشاطات أمنية مأرب، مجددًا توافق على التنقية التامة بالتكامل مع مختلف الأجهزة العسكرية.

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AbdHassan20.07.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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