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الأرصاد اليمني يهدف إلى أمطارا رعدية على 11 محافظة ويحذر من السيول ودرجات الحرارة الشديدة

AbdHassan28.06.2026
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الأرصاد اليمني يهدف إلى أمطارا رعدية على 11 محافظة ويحذر من السيول ودرجات الحرارة الشديدة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، الأحد، إستمرار أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين، توقف بالتزامن مع الالتزام بالحرارة الشديدة إلى شدة الحرارة في الصحفيين والصحفيين الساحلي.

وقال المركز، الذي قدّمه، إن أمطارًا متفاوتة الشدة، قد تصحبها عواصفة رعدية أحيانًا، يُتوقع منها على المحافظات تعز وإب والضالعوريمة والممحويت وحجة.

وأضاف أن أمطارًا متفرقة ستشمل مناطق محدودة من محافظات ذمار وصنعاء وعمران وصعودًا، إلى جانب مرتفعات محافظات لحج أوبين وشبوة، وأجزاء من سهل تهامة.

غادرت بعد ذلك إلى الحرارة الشديدة في المرافقين والصحفيين الساحلي والهضاب الداخلي.

وطالبت بالتواجد في مناطق ماونتن إلى توخي مطلوب من جريان السيول في الشعاب والوديان، ويحظي بالتواجد أو العبور في مجاريها أثناء هطول الأمطار وبعدها.

كما ننصح سكان المنطقة برؤية الرفاق والسهول الساحلي والهضاب الداخلي بعدم التعرض لأشعة الشمس، لا سيما خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شربر الأول نتيجة لآثار الطقس الحار.

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AbdHassan28.06.2026
18
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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