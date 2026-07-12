عضو متخصص في شؤون المصارعة يتوجه ليكون الأفضل على الإطلاق بالنسبة لشركة المصارعة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وشدد على عضو المجلس الرقابي اليمني المحافظ المأرب، سلطان العرادة، اليوم، على من يتولى إعداد عاجل للمرشحين السياسيين والمرشحين السياسيين بما في ذلك التقدم في مرحلة التقدم للإعمار.

واعتبر العرادة خلال لقائه اليوم الأحد، وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج، إدراج معالم مأرب في قائمة التراث العالمي ينتظراً ويتطلب أضعافاً مضاعفة لحمايتها وتأهيلها.

وناقش المؤتمر القضايا الراهنة التي تواجه قطاع الثقافة السياحية، وسبل التعاون المشترك، لتحديد الإرث الحضاري اليمني واستثماره لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

ومن جانبه، استعرض الوزير دماج الوزارة للمرحلة، والتي بدأت على تاهيل تحديد المواقع الأثرية، وتنشيط الحركة الثقافية، والاشتراك مع السلطات المحلية في المقاطعات لتجاوز العوائق الحالية.