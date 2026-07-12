منوعات

عضو متخصص في شؤون المصارعة يتوجه ليكون الأفضل على الإطلاق بالنسبة لشركة المصارعة

AbdHassan12.07.2026
8
عضو متخصص في شؤون المصارعة يتوجه ليكون الأفضل على الإطلاق بالنسبة لشركة المصارعة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وشدد على عضو المجلس الرقابي اليمني المحافظ المأرب، سلطان العرادة، اليوم، على من يتولى إعداد عاجل للمرشحين السياسيين والمرشحين السياسيين بما في ذلك التقدم في مرحلة التقدم للإعمار.

واعتبر العرادة خلال لقائه اليوم الأحد، وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج، إدراج معالم مأرب في قائمة التراث العالمي ينتظراً ويتطلب أضعافاً مضاعفة لحمايتها وتأهيلها.

وناقش المؤتمر القضايا الراهنة التي تواجه قطاع الثقافة السياحية، وسبل التعاون المشترك، لتحديد الإرث الحضاري اليمني واستثماره لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

ومن جانبه، استعرض الوزير دماج الوزارة للمرحلة، والتي بدأت على تاهيل تحديد المواقع الأثرية، وتنشيط الحركة الثقافية، والاشتراك مع السلطات المحلية في المقاطعات لتجاوز العوائق الحالية.

Source link

AbdHassan12.07.2026
8
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد إغلاق جسر الملك فهد مع البحرين “احترازيا”

السعودية تؤكد إغلاق جسر الملك فهد مع البحرين “احترازيا”

07.04.2026
كأس العالم في حياة مشجع يمني.. مرآة للحرب والسلام

كأس العالم في حياة مشجع يمني.. مرآة للحرب والسلام

20.06.2026
اليمن: نيويورك تايمز على الكويت والبحرين يدفعون المنطقة نحو المزيد من الاهتمام

اليمن: نيويورك تايمز على الكويت والبحرين يدفعون المنطقة نحو المزيد من الاهتمام

07.06.2026
“لقد لعبت مع تشاو شينتونغ قبل اللقب العالمي – لقد أحكمنا أنفسنا” | أخرى | رياضة

“لقد لعبت مع تشاو شينتونغ قبل اللقب العالمي – لقد أحكمنا أنفسنا” | أخرى | رياضة

18.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى