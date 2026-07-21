ترامب يستعد الحوثيين: سنتدخل إذا قمت بالملاحة في باب المندب لأي شيء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتدخل لفترة طويلة إذا توجهت نحو البحر الأحمر أو باب ضيق مندب لأي شيء، بالتأكيد، تظاهر واشنطن بتكتيكات “قوية للغاية” ضد جماعة الحوثيين كما فعلت بالفعل.

ومع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية تريد أن تتجه 45 يوما من التدابير الصارمة ضد الحوثيين، وترغب في أن تلك العمليات تأتي، وفقا لما يقرره أي شخص مع الجماعة لخسارة ذلك.

وقال: “إذا حدث شيء في باب المندب فسنتعامل معه، وقد فعلنا ذلك من قبل مع الحوثيين”، مضيفاً: “إذا وقع أي شيء في البحر الأحمر فسنكون مضطرين ببساطة للتعامل مع الأمر”.

أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك “بدأت من جديد” إذا قررت ذلك، قررت أن التدابير التالية ضد الحوثيين حققت نتائج في حماية الملاحة.

لمتابعة جهودها بعد إعلان الجماعة الحوثيين فرض ما أسمته “حظر الملاحة البحرية” على السعودية، في تصعيد جديد للتوتر في البحر الأحمر، فيما بعد الرياض أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها ومصالحها البحرية وضبط القانون الدولي، تحافظ السعودية على إجراءات بدء عمليات السفن في مضيق باب المندب.

وفي سياق متصل، أخبار وكالة رويترز أن بيانات شحنها جاءت عن مجموعة بورصات لندن، أن ناقلتي النفط كانتا يحملان الخام السعودي إلى الصين، عادتا البحر أدراجهما في الأحمر، في مؤشر على تأثر حركة الشحن بالتطورات الأمنية الأخيرة.

الشاملة قد شنت خلال مارس ويوليو 2025 حملة عسكرية واسعة ضد مواقع تابعة لجماعة الحوثيين، لامعة لأسابيع مراقبة المنشآت السياحية ومنصات تجهيز الطائرات وطائرات مسيّرة، في إطار جهودها افتتحت من جديد التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، قبل أن تعلن لاحقاً تدشّن فجأة الضربة المفاجئة على السفن.