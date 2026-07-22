وتنصح قوة “أسبيدس” السفن بأمريكا والسعودية بتجنب البحر الأحمر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ذكرت مهمة أسبيدس البحرية التابعة ‌للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن السفن ذات الصلة بإسرائيل أو السعودية أو معرضة الولايات المتحدة أكبر بكثير من هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران، وننصحت أهم هذه السفن بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاء في الرسالة متشوقًا لقطاع ‌الشحن أن “قوة أسبيدس السفن السياحية هناك بمصلحة إسرائيلية ‌أو فورتونس البحر أو سعودية بتجنب الجسر الأحمر وخليج عدن إلى حين تراجع مستوى Vita”.

في السياق، بدأت بيانات تتبع السفن أن أربع ريبر ‌غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم الأربعاء، إذ أشارت اثنتان منها الآن إلى أنتهم أصبحت قناة السويس بعد أن وجه الحوثيون في اليمن السفن من الإبحار إلى المساهمات السعودية.

وتابعت بيانات السفن من مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك، وكذلك تحليلات مجموعة فانغارد البريطانية المتنوعة المتنوعة البحرية، إلى أن جميع هذه السفن غيرت ‌اتجاهها، وخاصة السفينتان وجوانيان إلى أن وجهتهم مفتوحة للمياه في البحر الأحمر.

وفقا لبيانات الشحن، يبدو ‌أن سفينة البحرية الأربعاء – وهي ناقلة سيارات – غيرت اتجاهها في خليج عدن اليوم بعد أن أبلغت إلى أن وجهتها التالية هي ميناء جدة السعودي.

(رويترز)