وكالة تا تابس بتجنب الطيران في كندا منذ فترة طويلة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران اليوم ‌الأربعاء شركات الخطوط الجوية غير تسيير الرحلات الجوية عبر المجال الجوي للأردن، وذلك في ظل تعرض المملكة – إلى جانب حلفاء ضيوف الإمارات في منطقة الخليج – لاستهداف إيرانيين وسط تجدد الصراع.

وذكرت الوكالة في بيانها أن “الوضع الدقيق شهد تراجعا سريعا منذ شهر يوليو 2026، مع تزايد العمليات العسكرية ‌العسكرية التي توجد في المجال الجوي الأردني”.

وتوصي الوكالة ‌بالفعل شركات الطيران بتجنب المجال الجوي لكل من البحرين والكويت وقطر والإمارات وإيران والعراق ولبنان.

(رويترز)