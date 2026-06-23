منحة كويتية بقيمة مليون دولار أمريكي لمعهد للتعليم الفني المتميز في تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقع الحدث الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الناشئة بمبلغ مليون دولار أمريكي مع البنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع وتجهيز وتشغيل معهد التعليم الفني إنشاء محترف في مدينة التربة بمحافظة تعز، ضمن شراكة تمويلية لمتابعة الهيئة الإسلامية العالمية.

ولاحظ، في بيان، أن توقيعها كمثال على رؤساء الهيئات مجموعة والعربية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، حيث وقعها مديره العام بالوكالة وليد البحر، وعمل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر.

ويهدف المشروع إلى دعم الأسر النازحة واللاجئة وذوي الدخل المحدود في مدينة الرطوبة من خلال توفير برامج للتأهيل المهني والتقني، المهارات التي تتيح فرص الحصول على وظائف إدارية ومستويات.

يعني المشروع إنشاء معهد للتعليم الفني المتميز على نطاق واسع نحو 3350 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة تدريب إلى جانب مرافق الخدمات ومنشآت مساندة ومساحات خضراء.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع للبدء في التشغيل الكامل نحو 21 شهراً، وبعد ذلك ننتظر أن نستفيد من خدماته التعليمية الفعالة أكثر من 13 ألف طالب من أبناء الأسر النازحة واللاجئين والقادمين من مختلف المناطق اليمنية.

ويأتي هذا الحدث الكويتي للتنمية أن المشروع يأتي ضمن جهوده المتواصلة لهذا العام التنموية والحيوية في اليمن، احتياجات المجتمعات المحلية، والضرورية في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.