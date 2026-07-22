العلوم والتكنولوجيا

توقف عن مناقشة الذكاء الاصطناعي الحدودي – وابدأ في الدفاع ضده

AbdHassan22.07.2026
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توقف عن مناقشة الذكاء الاصطناعي الحدودي – وابدأ في الدفاع ضده

يدرس مركز أبحاث Computer Weekly Security Think Tank ما إذا كان نموذج Claude Mythos Frontier AI من Anthropic يمثل فائدة أم عائقًا أمام تحقيق أمن تكنولوجيا المعلومات المرن للمؤسسات، وكيف يحتاج قادة الأمن إلى التكيف.

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AbdHassan22.07.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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