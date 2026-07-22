العلوم والتكنولوجيا
توقف عن مناقشة الذكاء الاصطناعي الحدودي – وابدأ في الدفاع ضده
يدرس مركز أبحاث Computer Weekly Security Think Tank ما إذا كان نموذج Claude Mythos Frontier AI من Anthropic يمثل فائدة أم عائقًا أمام تحقيق أمن تكنولوجيا المعلومات المرن للمؤسسات، وكيف يحتاج قادة الأمن إلى التكيف.
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