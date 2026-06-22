إريكسون تكشف عن مركز اختبار وطني لتقنيات الجيل الخامس والسادس والذكاء الاصطناعي في السويد

بعد إطلاق جامعة أولو الفنلندية ومعهد KTH الملكي للتكنولوجيا في ستوخولم لبرنامج مرونة مشترك لشبكات الجيل السادس، قامت مؤسسة إريكسون الزميلة في بلدان الشمال الأوروبي – بالشراكة مع المشغل Telia وشركاء آخرين – بإعطاء تطوير الجيل السادس دفعة إضافية من خلال الاتصال الوطني ومركز اختبار الجيل التالي في السويد.

بدعم من استثمار أولي يزيد عن 300 مليون كرونة سويدية، يهدف مركز الاختبار الوطني Digital Arena Switzerland إلى تعزيز الصناعة السويدية من خلال توفير الوصول المبكر إلى الحلول الرقمية المتقدمة في 5G و6G والذكاء الاصطناعي (AI). تهدف Digital Arena Switzerland إلى تمكين المؤسسات من خلال تسخير الاتصال والذكاء الاصطناعي للابتكار بسلامة وأمان، وتسريع المسار من المفهوم إلى النشر التجاري.

تعتمد بيئة الجيل السادس على برنامج الابتكار التابع لشركة Telia-Ericsson NorthStar، والذي يوفر منذ عام 2023 إمكانية الوصول إلى التطورات في قدرات الجيل الخامس. بالإضافة إلى إريكسون وتيليا، يتم دعم المركز من قبل وكالة الابتكار السويدية فينوفا من خلال برنامج الابتكار الرقمي Avancerad، ويجمع التعاون بين معاهد أبحاث RISE في السويد (وفرعها AstaZero)، وFuture by Lund وغيرها.

وبموجب هذه المبادرة، ستكون إريكسون مسؤولة عن إنشاء وتطوير بيئة اختبار الجيل السادس “الفريدة” قبل الاستخدام التجاري بالتعاون مع جامعة لوند والمعهد الملكي للتكنولوجيا KTH.

وسيسعى مركز الاختبار إلى تسهيل الصناعات، من التعدين والنقل إلى الدفاع والتكنولوجيا الطبية، في استكشاف إمكانات الجيل السادس. سيتم أيضًا تغذية الأفكار في عملية توحيد 6G العالمية. وسيحاول إنشاء بوابة رقمية مشتركة وإطار مشترك للاختبار، مما يجعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول النظام البيئي الابتكاري السويدي بأكمله.

وفي معرض توضيحه لما يعتقد أن المركز يمكن أن يحققه، أشار إريك إيكودن، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إريكسون، إلى أنه من خلال إنشاء واحدة من أولى بيئات الاختبار في العالم للجمع بين شبكات الجيل الخامس والسادس والذكاء الاصطناعي، قبل عدة سنوات من أن تصبح التكنولوجيا تجارية، سيضمن المركز بقاء الصناعة والأبحاث السويدية في المقدمة.

وقال: “في السويد، لدينا خبرة واسعة في قيادة الريادة التكنولوجية”. “بالنسبة لشركة إريكسون، تعد هذه فرصة لنحدد، بالتعاون مع شركائنا، كيفية عمل المجتمع المتصل، حيث يمكن تطوير عوامل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المادي (الروبوتات) والأنظمة المستقلة والتحقق من صحتها لمواجهة المستقبل.”

وأضاف أندرس أولسون، الرئيس التنفيذي لشركة Telia Switzerland: “من خلال مركز الاختبار الجديد، نفتح المجال لمزيد من الشركات للمشاركة في أحدث تقنيات 5G والذكاء الاصطناعي، حيث يمكننا تلبية المتطلبات العالية للأمن والسيادة. وهذا شرط أساسي لربط ورقمنة الأجزاء الأكثر أهمية من العمليات والمنتجات، ولكن أيضًا حيث تكون القيمة من حيث الكفاءة وقيمة العملاء والمنفعة المجتمعية أكبر. هذه هي الطريقة التي يمكننا بها تكثيف العمل لتعزيز الأمن الرقمي والقدرة التنافسية للسويد”.

وقبل الإعلان عن مركز التطوير مباشرة، كشفت إريكسون أن حل 5G الخاص بها متاح من خلال عمليات النشر اللاسلكي الخاصة لشركة Verizon Business خارج الولايات المتحدة، مما يمكّن الشركات متعددة الجنسيات من توسيع اتصال 5G الخاص عبر عملياتها العالمية.

الأساس المنطقي لهذه الشراكة هو أنه مع تزايد اعتماد المؤسسات على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعمليات القائمة على البيانات، يتزايد الطلب على اتصال آمن وموثوق ومنخفض الكمون عبر المواقع الدولية. ومن خلال هذا التعاون الموسع، أكدت إريكسون أنه يمكن لعملاء Verizon Business الآن نشر شبكات الجيل الخامس الخاصة عبر الجامعات العالمية، ودعم حالات الاستخدام المتقدمة مثل الأتمتة الصناعية والتحليلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة والتوائم الرقمية.