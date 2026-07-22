اعترفت OpenAI بأن الهجوم السيبراني ضد قاعدة بيانات نموذج الذكاء الاصطناعي Hugging Face – الذي تم اكتشافه لأول مرة الأسبوع الماضي – تم تنسيقه من خلال مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك GPT-5.6 Sol ونموذج أكثر تقدمًا ولم يتم إصداره بعد، والذي عمل معًا لتسوية خدمته بحثًا عن الأصول التي يمكن أن تساعدهم في تجهيز عملية تقييم داخلية لصالحهم.

من المحتمل أن يكون الحادث، الذي كشفت عنه شركة Hugging Face في 16 يوليو، هو أول هجوم سيبراني مسجل تم تنفيذه من البداية إلى النهاية بواسطة نظام وكيل مستقل للذكاء الاصطناعي. وشهدت النماذج اقتحام “مجموعة محدودة” من قواعد البيانات الداخلية وبيانات الاعتماد التي تستخدمها خدمات Hugging Face قبل إيقافها، على الرغم من أن نطاقها الحقيقي وتأثيرها لم يصبحا واضحين تمامًا بعد.

وفقًا لـ OpenAI، كانت النماذج المارقة تشارك في اختبار داخلي لقدراتهم السيبرانية، والذي كلفهم بالسعي وراء الاستغلال المتقدم باستخدام مسارات هجوم معقدة.

على الرغم من أن هذا النشاط كان يحدث في بيئة معزولة للغاية، إلا أن النماذج عثرت على سلسلة من نقاط الضعف غير المرئية وقيدتها في بيئة البحث الخاصة بـ OpenAI والبنية التحتية لإنتاج Hugging Face، بما في ذلك يوم الصفر في وكيل ذاكرة التخزين المؤقت لسجل الحزمة.

تعتقد OpenAI أن النماذج كانت تحاول الحصول على حلول اختبار من Hugging Face، وعلى الأرجح نماذج ومجموعات بيانات وحلول لـ ExploitGym، وهو معيار مفتوح المصدر مصمم لتقييم قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تطوير عمليات استغلال. لو نجحوا، لكانوا قد غشوا في الامتحان.

قالت OpenAI في بيانها: “اكتشف فريق Hugging Face الأمني ​​وعملاؤه النشاط على البنية التحتية الخاصة بهم وأوقفوه، وقد بدأوا بالفعل في الاحتواء وإعادة بناء الطب الشرعي باستخدام نماذج مفتوحة المصدر خاصة بهم عندما اتصلت فرقنا. نحن نعمل معهم بنشاط لمواصلة التحقيق في الحادث. نحن ممتنون لتعاون Hugging Face السريع والوثيق في التحقيق والمعالجة.

“نحن نعتبر هذا الحادث حادثًا سيبرانيًا غير مسبوق، يتضمن أحدث القدرات السيبرانية، ونستجيب وفقًا لذلك. نحن نشارك النتائج الأولية في هذه المرحلة لمساعدة المدافعين على فهم ما حدث وللمساعدة في معايرة النماذج القادرة الآن على القيام به. وقالت الشركة: “سنواصل إجراء تحقيق شامل جنبًا إلى جنب مع Hugging Face وسنشارك المزيد من التفاصيل حول نقاط الضعف والحادث والنتائج عند اكتمال تحقيقنا”.

الكتابة على “منصة” التواصل الاجتماعي X (سابقا تغريد)، قال الرئيس التنفيذي لشركة Hugging Face، كليمنت ديلانج: “لقد اشتبهنا في أن الهجوم السيبراني الذي وقع الأسبوع الماضي ربما جاء من مختبر حدودي، نظرًا لتطور العميل. وتبين أنه حدث بالفعل!

“لقد أمضينا الـ 24 ساعة الماضية في العمل بشكل وثيق مع فريق OpenAI… ونعتقد بقوة أنه لم تكن هناك أي نية خبيثة من جانبهم. إنه لأمر مدهش للغاية أن كل هذا حدث بشكل مستقل!”

ومضى Delangue في الإشادة بفريق Hugging Face الأمني، قائلًا إنهم عثروا على هجوم جديد واحتواه وكشفوا عنه على عكس أي شيء شوهد من قبل في وقت قياسي، وشكر مطور برامج الذكاء الاصطناعي Z.ai ومقره الصين، والذي شكل نموذج GLM-5.2 الخاص به جزءًا رئيسيًا من دفاعات Hugging Face.

وقال ديلانجو: “هذا هو اليوم الأول للأمن السيبراني في عصر العملاء، ونحن نتعلم جميعًا أن السرية ليست هي الحل”. “جميع المدافعين – وليس فقط عدد قليل من المدافعين – في كل مكان يحتاجون إلى نماذج أكثر قوة دون قيود، وخاصة تلك المفتوحة.”