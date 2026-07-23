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وزير الدفاع اليمني يوجه الجيش بالحفاظ على “أعلى مستوى جاهزية”

AbdHassan23.07.2026
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وزير الدفاع اليمني يوجه الجيش بالحفاظ على “أعلى مستوى جاهزية”

يمن مونيتور/مأرب/ خاص:

ووجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، يوم الأربعاء، القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية واليقظة، ومستوى التأثير بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية؛ وسط مساحة واسعة مع الحوثيين للسيطرة على هدنة 2022 والإعلان عن فرض “حصار بحري” على السعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد مساء الأربعاء في مارب (شرق اليمن)، ضمّ رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير بن عزيز، وهيئتي العمليات والإسناد اللوجستي، ونواب رؤساء هيئةتي القوى العاملة للإخبارات، وقادة المناطق الثالثة والسادسة والسابعة، بحضور ممثلين عن قيادة التحالف الدعم الشرعي- مميز عادة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ووقف الاجتماع على سيناريوهات العمليات في مسرح العمليات والآليات العسكرية بالإضافة إلى التكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية، بما في ذلك كفاءة الأداء في تنفيذ المهام الوطنية.

كما يوجه وزير الدفاع بالحفاظ على أعلى مستوى للجاهزية واليقظة، ومستوى الأداء بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية، بما في ذلك رفع مستوى الأداء التشغيلي والتعامل مع التنفيذ الدقيق.

وشهدت جبهات الضالع الأرهابي مأرب مواجهات عنيفة خلال اليومين الماضيين، كما شهدت جبهات حيس في الساحل الغربي مواجهات مستمرة منذ شهر.

وأقر المجلس الوطني للدفاع عن اليمن خلال الاجتماع الأخير حزمة واسعة لمواجهة ماقالت تصعيد لجماعة الحوثي.

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AbdHassan23.07.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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