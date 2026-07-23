تحديث صحي للسير كريس هوي بعد حصوله على وظيفة جديدة بعد تشخيص إصابته بالسرطان | أخرى | رياضة

مُنح السير كريس هوي أربع سنوات للعيش في عام 2023 بعد تشخيص إصابته بالسرطان

حصل السير كريس هوي على وظيفة جديدة في دورة ألعاب الكومنولث 2026 في غلاسكو، والتي تنطلق اليوم (الخميس). ويأتي إعلانه بعد أن ضغط الأسطورة الأولمبية البريطانية على متابعة تشخيص إصابته بالسرطان، بعد أن تم إبلاغه بأنه مصاب بسرطان البروستاتا في عام 2024.

ولسوء الحظ، انتشر السرطان إلى عظامه، وأُبلغ السير كريس أن السرطان في مراحله النهائية، حيث توقع الأطباء أن يعيش لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 50 عامًا يمثل مصدر إلهام في حملاته لزيادة الوعي حول سرطان البروستاتا، مع تحول الاهتمام بعد ذلك إلى الألعاب.

يعد الدور الأخير لأيقونة ركوب الدراجات مع TNT Sports بمثابة شهادة أخرى على رفضه السماح لمرضه بالتعرف عليه. كما تحدث السير كريس مؤخرًا بصراحة عن صحته الحالية.

وظيفة السير كريس هوي الجديدة

يواجه السير كريس صيفًا مزدحمًا بعد حصوله على دور مراسل مع TNT Sports لدورة ألعاب الكومنولث في غلاسكو، حيث ستكون رياضة ركوب الدراجات من بين التخصصات المتوفرة.

حصلت TNT Sports على حقوق البث الكاملة لألعاب الكومنولث من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، والتي كانت في السابق بمثابة مركز بث الحدث.

قال سكوت يونغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة WBD Sports Europe، الشركة الأم لـ TNT Sports: “تتمتع شركتنا بعلاقة رائعة مع السير كريس هوي. لقد تواصلنا معه لنرى ما إذا كان يرغب في أن يكون جزءًا مما كنا نفعله، ويسعدنا أننا نعمل معًا مرة أخرى”.

“لا أستطيع أن أتحدث عن مشاعره، لكننا سعداء لأنه جزء من الفريق. لقد كان رياضيًا استثنائيًا، وسفيرًا عظيمًا للرياضة ورجلًا رائعًا”.

كشف يونج أن دور السير كريس سيمتد إلى ما هو أبعد من تغطية ركوب الدراجات. قال: “سيكون في كل مكان، وليس فقط أثناء ركوب الدراجات. إنه أحد أسباب وجود الاستوديو الخاص بنا في غلاسكو.

“حتى لا يتمكن أشخاص مثل كريس هوي من التواجد في الاستوديو هناك وسرد قصة الألعاب فحسب، بينما نستعد لسباق الدراجات، ولكن بعد ذلك يكونون في المكان وعلى الأرض ويكونون قادرين على المساعدة في تحقيق ذلك. كان هذا قراره. ونحن ندعم تمامًا أي قرار آخر يتعين عليه اتخاذه. [health-wise] خلال الألعاب.”

ويحمل أسطورة ركوب الدراجات ذكريات عزيزة عن ألعاب الكومنولث، حيث حصل على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين برونزيتين في ألعاب مانشستر عام 2002 وملبورن عام 2006.

قدم السير كريس هوي تحديثًا صحيًا

الوضع الصحي الحالي

وفي حديثه في يونيو، أكد السير كريس أن معنوياته لا تزال عالية. وقال لرابطة الصحافة: “أنا بخير، شكرًا”.

ومضى يقول: “إنها تحاول أن تثبت، بدلاً من مجرد الحديث عن ذلك، أن كل هؤلاء الأشخاص الذين هم في وضع مماثل لي – الذين يعيشون مع المرحلة الرابعة من السرطان – أن هناك الكثير من الحياة المتبقية فينا، ونحن مصممون على تحقيق أقصى استفادة منها، وعدم الإصابة بالسرطان هو ما يحدد هويتك”.

وفي العام الماضي، تعرض الرمز الأولمبي لحادث خطير على دراجة جبلية، وصفه بأنه “أسوأ حادث تعرضت له على الإطلاق” وأدى إلى كسر شديد في ساقه.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة التايمز، كشف أن البقاء نشيطًا بدنيًا يساعده على تحويل تركيزه بعيدًا عن تشخيصه، بينما أشار إلى أن تعافيه من الإصابة كان عملية تدريجية.

وقال: “لقد خدمني كثيرًا في حياتي أن أحاول تحدي نفسي، لذا إذا كنت ستفعل شيئًا ما، فاستفد منه إلى أقصى حد”.

وتوسعًا في الحديث عن الحادث الذي وقع في نوفمبر 2025، والذي وقع في جنوب ويلز أثناء ركوب الدراجة الجبلية مع الأصدقاء، كشف: “لقد تأثرت ساقي السفلية نوعًا ما. في الأساس، تم فصل الجزء العلوي من ساقي عن النصف السفلي.

“كنت أتساءل، ماذا فعلت بنفسك؟ لقد حطمت ساقك، ولن تتمكن أبدًا من المشي مرة أخرى بشكل صحيح ومن المحتمل أن تعيد نفسك إلى العلاج.

“كنت أنظر إلى الانعكاس ويبدو أن كلتا الساقين تسيران في الاتجاه الصحيح. القوة تأتي من الرابط العصبي – مدى كفاءة دماغك في تجنيد أكبر عدد ممكن من الألياف العضلية. لذا فهذه إحدى الحيل الصغيرة التي اعتدنا القيام بها لمحاولة الحفاظ على هذا الاتصال بين العقل والعضلات.