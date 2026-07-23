كاميرون منزيس يخرج عن صمته بعد تعرضه لحالة طبية طارئة على المسرح | أخرى | رياضة

كان مينزيس متقدمًا بنتيجة 2-1 في وقت التوقف، وكان مدعومًا من حكام المباراة، بينما جاء سميث أيضًا لمساعدته. تلقى رعاية طبية بعد نزوله من المسرح وأكد PDC أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم. بعد أن تم فحصه، اعتبر منزيس في صحة جيدة بما يكفي للعودة إلى مكان إقامته.

الآن، كشف اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أنه يشعر بتحسن كبير بينما يشكر المعجبين الذين تواصلوا معهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب على فيسبوك: “شكرًا لكل من وصل وأرسل رسائل. أنا بخير”.

تم إلغاء المباراة في النهاية، مع تقدم سميث إلى الدور ربع النهائي حيث سيواجه جيروين برايس.

بعد ذلك، قال غلين دورانت، الناقد في سكاي سبورتس: “أنا أردد أفكار الجميع. الآن، الأمر كله يتعلق بكاميرون مينزيس. إنه في أفضل حالاته في الوقت الحالي. إنه أمر صعب للغاية.”

ومضى سميث في إرسال رسالة صادقة إلى مينزيس على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “سعيد جدًا أن صديقي العزيز @CameronMenzies بخير. الصحة تأتي قبل أي شيء. ستعود أقوى من أي وقت مضى، أحبك يا صديقي”.

وجاء الحادث بعد أيام فقط من فوز الاسكتلندي على لوك همفريز في الجولة الافتتاحية، وهو فوز وصفه بأنه الأكبر في مسيرته بأكملها.

“لا أعرف كيف أشرح ذلك [victory]قال منزيس: “لقد آمنت في قلبي أنني ربما أتسبب في حدوث اضطراب ولكن يجب أن ألعب هذا الأمر بجلدي.

“لا أستطيع أن أقول إنني لعبت بجهد، لكنني لعبت بشكل جيد حقًا. لقد قلت قبل بدء المباراة، للتغلب على لوك، أحتاج إلى استغلال كل فرصة يمنحها لي.

“ليس الأمر كما لو أن لوك يمنح الكثير من الفرص، لكن من الواضح أنني سأغتنمها. لقد بذلت الكثير من الجهد. كنت سعيدًا. لقد سرقت بعض الأرجل للفوز، لكنها كانت أفضل لحظة في مسيرتي في لعبة رمي السهام.”

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