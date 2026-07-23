أسعار البداية بدأت بعد الحوثيين على ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

شهدت أسعار النفط، الخميس، عقب إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ استهدفت هدفين سعوديتين في البحر الأحمر، في تصعيد جديد مطبوعة يدويًا، واحتمال انقطاع الطاقة العالمية.

وصعدت خام برنت ببيانات إلى 2.6 تجربة ليتداول قرب 96، فهي فعالة، وتكلفة الاتصال في الجلسة النهائية عند أعلى مستوى له في ستة أسابيع، فيما يتجاوز خام غرب تكساس الوسيط 88 مستوى فعّال، وفعال وكالة “بلومبرغ”.

وكان الحوثيون أعلنوا عن استهداف الطيارتين السعوديتين “إنسيليا” و”ليلى” بصواريخ وطائرات عسكرية، بزعم أسفهما البحري.

إعلان المجموعة الجماعية، وتوقيع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتعرض سفينة لهجوم جنوب غربي مدينة التوأم على الساحل السعودي المطل على البحر الأحمر، ما حضر إلى حريق في مقدمتها، دون الكشف عن هويتها.

وبحسب تتبع بيانات السفن التي أوردتها “بلومبرغ”، بدأت ناقلة المنتجات النفطية “إنسيليا” مهمة “خارجة عن المراقبة”، ما يشير إلى احتمالية قدرتها على المناورة نتيجة لذلك، في حين أن ناقلة النفط الخام العملاقة “ليلى” الإبحار بقوتها الذاتية.

ترك هذه المجموعة، بحسب “بلومبرغ”، أول استهداف مباشر لناقلات النفط في البحر الأحمر، ما يوسع نطاقها فارغًا والتي تواجه حركة الشحن في المنطقة، وسط المصالح جيران والمخاوف من تأثيرها على تدفقات النفط العالمية.

وقال كبيري خطوطي في مجموعة ANZ، دانييل هاينز، إن التعامل مع “التصعيد النفطي الخطير” للصراع، محذرًا من أن أي سكوتر للملاحة في البحر الأحمر سيزيد من نقص العناصر في سوق السوق.

سجلت مخزونات خام برنت ارتفاعًا يزيد عن 30 مراقبًا خلال الشهر الحالي، مدفوعًا بتراجع الاهتمام بالنفط العسكري في الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الإمداد العالمي.