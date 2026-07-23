كاميرون مينزيس يتلقى رسالة روس سميث بعد تعرضه لحادث طبي | أخرى | رياضة

تلقى كاميرون مينزيس رسالة دعم عامة من روس سميث بعد أن سارع الأخير لمساعدة خصمه. تعرض منزيس لحادث طبي أثناء تواجده على خشبة المسرح خلال مباراة World Matchplay في وينتر جاردنز، بلاكبول.

وكان سميث من أوائل المتواجدين بعد أن بدا أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا يتمايل ويفقد توازنه قبل أن يسقط على الأرض خلال مباراة الإياب. وكان مينزيس متقدما 2-1 في ذلك الوقت لكنه اضطر للانسحاب من المنافسة.

ساعد سميث والحكم الاسكتلندي على الخروج من المسرح وشاهده المسعفون. تم الكشف عن أن سبب الحادثة هو ارتفاع ضغط الدم، مع السماح لمينزيس بمواصلة تعافيه في مكان إقامته.

وفي بيان رسمي، قال PDC: “أصيب كاميرون مينزيس بالمرض خلال مباراته في الجولة الثانية ضد روس سميث في Betfred World Matchplay مساء الأربعاء.

“لقد عانى كاميرون من ارتفاع ضغط الدم، مما جعله يشعر بالدوار ومن ثم الإغماء. وبعد التقييم الذي أجراه الفريق الطبي الموجود في الموقع، اعتبر كاميرون في حالة جيدة بما يكفي للعودة إلى مكان إقامته.”

“نتمنى لكاميرون كل التوفيق ونتطلع لرؤيته يعود للملاعب قريبا.”

وتوجه سميث، الذي كان متأخرا 2-1 في ذلك الوقت، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه لمنافسه. وكتب: “سعيد جدًا أن صديقي العزيز @CameronMenzies بخير”.

“الصحة تأتي قبل أي شيء. سوف تعود أقوى من أي وقت مضى، أحبك يا صديقي.”

ويعني انسحاب مينزيس أن سميث تقدم إلى الدور ربع النهائي، حيث من المقرر أن يواجه جيروين برايس. اقتحم الويلزي منتصرًا بنتيجة 11-5 على روب كروس.

دخل مينزيس مباراته ضد سميث في أفضل حالاته، بعد أن أطاح بالرقم 2 عالميًا لوك همفريز في الجولة السابقة.

وفي حديثه على قناة سكاي سبورتس، أشار الناقد مارك ويبستر إلى أن تركيز سميث سيكون ثابتًا على ضمان صحة مينزيس الجيدة، بدلاً من التطلع إلى ربع النهائي. وقال “من الواضح أن سميث كان قلقا”.

“سيقدم دعمه. بينما يراقب المسعفون كاميرون، عليه أن يبقى في لوحة التدريب. لكن في النهاية الأمر يتعلق فقط بالأمل في أن يكون كاميرون بخير في الوقت الحالي”.

وفي معرض حديثه عن انسحاب مينزيس المفاجئ، أضاف الناقد جلين دورانت: “أنا أردد أفكار الجميع؛ الآن، الأمر كله يتعلق بكاميرون مينزيس.

“إنه في أفضل حالاته في الوقت الحالي. إنه أمر صعب للغاية.”

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