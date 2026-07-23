يستقر سوق RAN العالمي للهواتف المحمولة مع ارتفاع أجهزة التوجيه المتطورة

كشفت الأبحاث التي أجرتها مجموعة Dell’Oro عن حظوظ متباينة لتكنولوجيا الشبكات السلكية واللاسلكية الرئيسية، حيث وجدت أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI) أصبح قوة دافعة، خاصة بالنسبة لسوق أجهزة التوجيه المتطورة ومحولات التجميع، وأن سوق شبكة الوصول اللاسلكي (RAN) في جميع أنحاء العالم قد دخل مرحلة جديدة من الاستقرار بعد إعادة ضبط الصناعة لعدة سنوات.

المحلل تقرير توقعات مزود الخدمة لجهاز التوجيه والتبديل لمدة 5 سنوات درست الأسواق للفترات المستقبلية والحالية والتاريخية لأجهزة التوجيه ومحولات التجميع المتطورة، بما في ذلك منصات شبكة إيثرنت الناقلة. بشكل أساسي، توقعت أن تبلغ قيمة السوق 19 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تعمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الطلب على أجهزة التوجيه.

وأشار المحلل إلى أن النمو في السوق يتحول من شبكات الاتصالات نحو الاتصال السحابي والربط البيني لمراكز البيانات. وقيل إن الطلب على أجهزة التوجيه الأساسية آخذ في الارتفاع في تكنولوجيا التوصيل البيني لمراكز البيانات (DCI) على نطاق واسع، بينما يُنظر إلى أجهزة التوجيه الطرفية على أنها تستفيد من توسع الذكاء الاصطناعي. وتتوقع Dell’Oro أن ينمو إنفاق مزودي الخدمات السحابية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16%، على الرغم من الضغوط على المدى القريب الناتجة عن تباطؤ عمليات نشر 5G خلال هذه الفترة.

وبالمقارنة مع تقارير السوق السابقة، قال المحلل إن المنطقة التي شهدت أكبر مراجعة تصاعدية كانت لأجهزة التوجيه الأساسية، مدفوعة باستخدامها على نطاق واسع عبر DCI. بالإضافة إلى ذلك، كان من المتوقع أن يتجاوز الطلب على أجهزة التوجيه الطرفية التقديرات الأولية، مدعومًا بنمو الذكاء الاصطناعي.

“إن ديناميكيات السوق المحيطة بأجهزة التوجيه تتغير،” صرح نائب رئيس مجموعة Dell’Oro، جيمي يو. “التغيير الأكبر هو أن الطلب على أجهزة التوجيه على مدى السنوات الخمس المقبلة سيتأثر بشكل متزايد باتصال مراكز البيانات وبدرجة أقل بالبنية التحتية للاتصالات. وقد تم تعديل التوقعات الخاصة بسوق أجهزة التوجيه المتطورة صعودًا، مدعومة بزيادة الطلب على السعة والاتصال السحابي وDCI. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في قطاع الاتصالات مع اقتراب موعد طرح تقنية الجيل الخامس.”

وتضمنت النتائج الأخرى التي توصل إليها التقرير إيرادات أجهزة التوجيه الطرفية ومحولات التجميع للوصلات المتنقلة التي من المتوقع أن تكون ثابتة نسبيًا على مدى السنوات الأربع المقبلة بسبب التباطؤ في نشر شبكات الجيل الخامس. ومع ذلك، تعتقد Dell’Oro أنه بحلول عام 2030، سيزداد الطلب مع بدء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر أجهزة راديو 6G وتحديث شبكاتهم لتقديم سرعات أعلى وخدمات محسنة.

ومن الناحية الجغرافية، أدى توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أيضًا إلى خلق طلب على أجهزة التوجيه في معظم المناطق، لا سيما في أمريكا الشمالية، التي تستضيف كبار موفري الخدمات السحابية ومعظم مشاريع مراكز البيانات الجديدة.

وفي الوقت نفسه، الشركة تقرير توقعات Mobile RAN لمدة 5 سنوات أظهر علامات انتعاش السوق منذ تحليل يناير 2026. وأشارت إلى أنه بعد الاستقرار في عام 2025، حققت الإيرادات العالمية ربعين متتاليين من النمو على أساس سنوي حتى الربع الأول من عام 2026. وشهد السوق انخفاضًا بنحو 9 مليارات دولار في الإيرادات بين عامي 2021 و2024.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1% فقط حتى عام 2030، مع تقديم مجموعة من الفرص تتجاوز الاستثمار التقليدي في شبكات الجيل الخامس RAN. وأشار البحث إلى AI RAN، وCloud RAN، واللاسلكي الخاص، وMassive MIMO، والخلايا الصغيرة وعمليات النشر المبكرة لـ 6G كمحركات محتملة رئيسية تشكل المرحلة التالية من النمو المقاس في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل الإنفاق على شبكات الراديو (RAN) متوافقًا بشكل وثيق مع النفقات الرأسمالية اللاسلكية، وهو ما يمثل حوالي 20 إلى 25٪ في الفترة حتى عام 2030. وسيستمر تعويض انخفاض إيرادات 4G من خلال عمليات نشر 5G المستمرة والموجة الأولية لاستثمارات 6G.

وقال ستيفان بونجراتز، نائب الرئيس لأبحاث سوق RAN في مجموعة Dell’Oro: “على الرغم من أن حالتنا الأساسية تفترض أن إيرادات RAN ستظل ثابتة على نطاق واسع خلال الفترة المتوقعة، إلا أن النتائج البديلة ممكنة”. “يعكس السيناريو الأكثر تفاؤلاً دوراً أكبر لشبكات الهاتف المحمول في عصر الذكاء الاصطناعي مع تطور أنماط حركة المرور وتشكل الآلات حصة أكبر من إجمالي حركة المرور. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤثر سعة الهاتف المحمول الزائدة ونمو إيرادات شركات النقل الصامتة على السوق.”