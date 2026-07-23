منوعات

الجيش الأردني يبدأ لأربعة وأربعة مسيّرات

AbdHassan23.07.2026
16
الجيش الأردني يبدأ لأربعة وأربعة مسيّرات

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال الجيش الأردني في بيان يوم الخميس إنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيّرات أطلقتها إيران على أراضي المملكة في إطار ما طهران تقول ردود على الضربات الأمريكية، من دون تسجيل اصابات أو أضرار مادية.

لذا، استمر في التحرك عن مصدر عسكري رابع إن “الدفاعات الدفاعية اكتسبت وأسقطت صباح الخميس ثلاثة هروب، في بداية ظهورنا في منطقة نائية من السكان، كما جاء مساء أمس (الأربعاء) كود الطائرات المسيّرة الست واسقاطها”، ولا تلاحظ “أية بشرية أو تؤثر مادية”.

بالإضافة إلى أن فرق سلاح الفرسان الملكي ينشط إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعامل معنا وأمنت تحديد المواقع والتدابير الوقائية والمعمول بها.

(وكالات)

Source link

AbdHassan23.07.2026
16
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

أزمة الغاز تتفاقم في تعز.. وقفة تمهل “شركة صافر” 48 ساعة قبل التصعيد

أزمة الغاز تتفاقم في تعز.. وقفة تمهل “شركة صافر” 48 ساعة قبل التصعيد

13.05.2026
الذهب سيتأثر بمخاوف وتشمل محادثات السلام بين أمريكا وإيران

الذهب سيتأثر بمخاوف وتشمل محادثات السلام بين أمريكا وإيران

11.05.2026
باكستان: توصلت إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران

باكستان: توصلت إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران

13.06.2026
رئيس خزان الماني المتحرك مع الرئيس التنفيذي للعلاقات والتطورات السورية في المنطقة

رئيس خزان الماني المتحرك مع الرئيس التنفيذي للعلاقات والتطورات السورية في المنطقة

17.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى