الجيش الأردني يبدأ لأربعة وأربعة مسيّرات

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال الجيش الأردني في بيان يوم الخميس إنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيّرات أطلقتها إيران على أراضي المملكة في إطار ما طهران تقول ردود على الضربات الأمريكية، من دون تسجيل اصابات أو أضرار مادية.

لذا، استمر في التحرك عن مصدر عسكري رابع إن “الدفاعات الدفاعية اكتسبت وأسقطت صباح الخميس ثلاثة هروب، في بداية ظهورنا في منطقة نائية من السكان، كما جاء مساء أمس (الأربعاء) كود الطائرات المسيّرة الست واسقاطها”، ولا تلاحظ “أية بشرية أو تؤثر مادية”.

بالإضافة إلى أن فرق سلاح الفرسان الملكي ينشط إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعامل معنا وأمنت تحديد المواقع والتدابير الوقائية والمعمول بها.

(وكالات)