تقوم سامسونج بإدخال نظام Galaxy البيئي في النظارات

شهد العام الماضي اهتمامًا متزايدًا بالنظارات الذكية واستيعابها، مدفوعًا بحالات الاستخدام مثل الواقع المعزز (AR) ومن خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل (AI) الذي يعيد تشكيل تجارب المستخدم، وفي محاولتها الأخيرة للاستيلاء على شريحة من السوق المتوسعة، قدمت سامسونج للإلكترونيات مجموعة من النظارات الذكية.

بناءً على المفاهيم التي تم الإعلان عنها في مؤتمر Google I/O الأخير، تم تطوير التصاميم بالتعاون مع علامتي النظارات العالميتين Gentle Monster وWarby Parker. تهدف النظارات الذكية إلى إظهار كيف يمكن لنظام Samsung Galaxy البيئي أن يتجاوز الهاتف المحمول إلى النظارات التي تدعم الروتين اليومي والعمل والسفر واللحظات بدون استخدام اليدين.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت سامسونج إلى أنه مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى عصر الفاعلية، لم يعد السؤال هو مدى ذكائه فحسب، بل أين وكيف يلتقي هذا الذكاء بالناس. وأضافت أنه في حين تظل الهواتف المحمولة في مركز التجارب المتصلة، يمكن للأجهزة عبر نظام Galaxy البيئي إضافة سياق إلى لحظات مختلفة من الحياة اليومية. علاوة على ذلك، تعتقد سامسونج أن النظارات الذكية تمثل الخطوة التالية، حيث تجعل الذكاء الاصطناعي أقرب إلى الأشخاص أثناء تحركهم وعملهم وتواصلهم واستكشافهم، دون الحاجة إلى أن يبدأ كل تفاعل بالشاشة.

تم الكشف عن النظارات في حدث Galaxy Unpacked في لندن إلى جانب مجموعة جديدة من الأجهزة المحمولة المتقدمة، كما تم تصميم النظارات أيضًا لجعل تجارب الهاتف المحمول أكثر سهولة واستجابة لسياق كل مستخدم. يوجد في قلبه منصة Snapdragon AR1 Gen1 من شركة Qualcomm Technologies.

في الشكل المادي، تجمع النظارات بين إطار خفيف الوزن ومظهر نحيف، وتقدم مجموعة من أنماط الإطار والألوان وخيارات العدسات لتناسب التفضيلات وأنماط الحياة المختلفة مع أداء بطارية يصل إلى تسع ساعات بشحنة واحدة. يمكن إجراء ما يصل إلى سبع عمليات شحن كاملة إضافية من علبة الشحن.

تعمل النظارات الذكية على جلب الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى مجال رؤية المستخدم، مما يوفر المعلومات والمساعدة بينما يسمح له بالبقاء على تواصل مع الأشخاص والأماكن والمهام من حوله. ويقال إن الضوابط والضمانات تدعم الاستخدام المسؤول والآمن، في حين أن الوصول بدون استخدام اليدين يوفر المساعدة بشكل طبيعي دون مطالبة المستخدمين بإيقاف ما يفعلونه أو التحول إلى شاشة أخرى.

تعمل الكاميرا المدمجة على جلب السياق البصري إلى تجربة الذكاء الاصطناعي، بينما تدعم منصة AR1 Gen1 أداء الذكاء الاصطناعي المصمم للمساعدة في الوقت الفعلي، مع التفاعل باللمس والاتصال وكفاءة الطاقة والإدارة الحرارية المحسنة في إطار النظارات. واربي باركر

تشمل التجارب الرئيسية المساعدة في تلخيص الرسائل الطويلة، وقراءة المعلومات الأساسية بصوت عالٍ، ودعم الترجمة المباشرة، والسماح للمستخدمين بالتحكم في التجارب من خلال التفاعلات الصوتية أو الإيماءات من خلال الأجهزة المتصلة. عند المطالبة، يمكن للنظارة التقاط ما يراه المستخدم، مثل السبورة البيضاء أو مناقشة الاجتماع، وتنظيم المعلومات الأساسية في الملاحظات.

يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على إمكانات التفاعل في الوقت الفعلي. ويمكنهم طلب التوجيه بناءً على موقعهم، مثل العثور على طريق أو تحديد وجهة أو فهم ما يحيط بهم، بينما يمكن للترجمة المباشرة أن تدعم التواصل بلغة أخرى. يمكن للجهاز أن يدعم تفاعلات المتابعة من خلال فهم السياق الحالي للمستخدم وربط المعلومات ذات الصلة عبر المهام، مما يساعد المستخدمين على الاستمرار من حيث توقفوا مع تكرار أقل.

ومن خلال المشاركة المرئية المباشرة، يمكن للمستخدمين مشاركة ما يرونه أثناء المكالمة أو تسجيل وجهة نظرهم الخاصة، مما يجعل التواصل أكثر فورية مع إبقاء أيديهم حرة.

وتعليقًا على النظارات الجديدة، قال وون جون تشوي، الرئيس التنفيذي للعمليات لأعمال eXperience (MX) المحمولة في شركة Samsung Electronics: “تخلق النظارات الذكية نقطة جديدة للتفاعل، مما يوفر المزيد من مساعدة الذكاء الاصطناعي المخصصة بشكل طبيعي في اللحظات التي تشكل الحياة اليومية.”

وأضاف كريستيانو آمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: “نحن ندخل عصرًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي، حيث يتم دمج الذكاء في الأجهزة الشخصية التي يعتمد عليها الأشخاص طوال اليوم. تعمل كوالكوم وسامسونج على تمكين الذكاء الاصطناعي الأكثر طبيعية ووعيًا بالسياق عبر نظام جالاكسي البيئي.”

في Unpacked، عرض Gentle Monster وWarby Parker تصميمين متميزين. يتميز إصدار Gentle Monster بإطار نحيف باللون الأسود، يجمع بين حافة علوية مستقيمة وحواف سفلية دائرية ناعمة لإنشاء ما تم وصفه بأنه “صورة ظلية مصقولة ومواكبة للموضة”. يتميز أسلوب Warby Parker بخط حاجب مائل للأعلى بلون بني، مما يخلق ما قالت الشركة إنه “شكل متعدد الاستخدامات مثالي للإعدادات اليومية”.