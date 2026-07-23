السماح لدولتين جديدتين بدخول دورة ألعاب الكومنولث 2026 بعد حكم كبير | أخرى | رياضة

ستشارك دولتان جديدتان في ألعاب الكومنولث هذا الصيف بعد صدور حكم تاريخي قبل أربع سنوات. وسيبدأ الحدث الرياضي المتعدد الذي يقام كل أربع سنوات رسميًا مساء الخميس، عندما يقام حفل الافتتاح في OVO Hydro Arena في غلاسكو. على عكس السنوات السابقة، لن يتم عرض الألعاب على شاشة التلفزيون المجانية، حيث تمتلك TNT Sports الحقوق الحصرية.

لأول مرة، سيكون هناك 74 فريقًا يتنافسون في ألعاب الكومنولث بعد إضافة دولتين جديدتين. ستشارك الجابون وتوجو لأول مرة على التوالي على الرغم من افتقارهما إلى الروابط التاريخية مع الكومنولث. وتم قبولهم كأعضاء في مجتمع الأمم في عام 2022، مما يسمح لهم بالمشاركة في حدث هذا الصيف.

وشهد هذا الحكم أن تصبح الجابون وتوغو أول دولتين تنضمان إلى الكومنولث منذ انضمام رواندا في عام 2009.

ستتنافس الجابون فقط في رياضة الجودو، حيث يمثلها فرناند نكارو في فئة وزن 81 كجم للرجال ومارثي جناكادجا أفارو في وزن +78 كجم للسيدات.

وفي الوقت نفسه، أرسلت توغو وفداً من 10 رياضيين للتنافس في ثلاث رياضات مختلفة: ألعاب القوى والملاكمة والجودو. وقد تم اختيار ثمانية رجال وامرأتين للمشاركة.

هذا العام، سيتم لعب إجمالي 10 رياضات في دورة ألعاب الكومنولث، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن 17 رياضة تم تضمينها عندما استضافت جلاسكو الحدث آخر مرة في عام 2014.

وكان من المقرر في البداية أن تقام في ولاية فيكتوريا الأسترالية، والتي انسحبت في عام 2023. وفي العام التالي، تم الاتفاق على اتفاق لعودة الألعاب إلى جلاسكو للمرة الثانية خلال 12 عامًا.

تتكون الدول المتنافسة من 55 دولة ذات سيادة، وتسعة أقاليم بريطانية فيما وراء البحار، وأربع دول تابعة للمملكة المتحدة، وثلاث أقاليم تابعة للتاج، وولايتين مرتبطتين بمملكة نيوزيلندا وإقليم خارجي واحد لأستراليا.

تسعة آخرين كانوا في السابق أعضاء في رابطة ألعاب الكومنولث (CGA)، ولكن منذ ذلك الحين إما اندمجوا مع دول أخرى أو انسحبوا من المجتمع تمامًا.

وهذه هي عدن وهونج كونج وأيرلندا والدولة الأيرلندية الحرة ونيوفاوندلاند وشمال بورنيو وساراواك والجنوب العربي وزيمبابوي.

أستراليا هي الدولة الأكثر نجاحا في تاريخ ألعاب الكومنولث، حيث فازت بما مجموعه 2604 ميدالية بما في ذلك 1003 ذهبيات.

وتليهم عن كثب إنجلترا (2332 ميدالية)، بينما تحتل كندا (1647 ميدالية) المركز الثالث.

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