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آلاف المحتجين في تعز دون الشعور باستعادة الدولة و إنهاء انقلاب الحوثيين

AbdHassan23.07.2026
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آلاف المحتجين في تعز دون الشعور باستعادة الدولة و إنهاء انقلاب الحوثيين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

شارك آلاف اليمنيين، الخميس، في مظاهرة حاشدة بمدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، دعماً لشرعية، ومطالبة بتحرير الاطفال من الاطفال الشباب واستعادة الشباب.

وأقيمت في شارع جمال، أحد أبرز شوارع مدينة تعز، حيث رفع المشاركون لافتات تؤكد دعمهم للسلطات الحكومية، وتدعو إلى توحيد الصف الوطني في مواجهة جماعة الحوثي والتطورات التي شهدتها البلاد.

ورد المتظاهرون كافات تطالب بمواصلة العمليات مباشرة، إلى تحرير المناطق الفرعية لسيطرة الحوثيين، وإنهاء انقلاب الجماعة، واستعادة الدولة، مؤكدين أهمية توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التصعيد.

وتبقى في ظل ما تبقى من الجهود بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين العسكرية في عدد من الجبهات، في أكبر موجة تصعيدها شهدها البلاد منذ سنوات، وسط انتصارات من اتساع رقعة القتال وتجدد الحرب على نطاق واسع.

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AbdHassan23.07.2026
8
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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